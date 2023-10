One Piece: cosa accadrà nell’episodio 1079 dell’anime?

L’anime di One Piece quest’anno ha sorpreso tutti gli appassionati episodio dopo episodio con una qualità mai vista prima. Questo perché lo studio di animazione Toei Animation ha lavorato in modo diverso. Di sicuro ha coinvolto diversi animatori molto affermati che hanno già dimostrato il loro valore su altre opere. E l’ultimo episodio trasmesso la settimana scorsa ha finalmente mostrato la conclusione definitiva del lungo scontro tra Kaido e Rufy. Dopo una serie di round che hanno visto il protagonista di One Piece non reggere il confronto contro il suo avversario, finalmente è riuscito a dare una svolta definitiva risvegliando il Gear Fifth. Infatti l’episodio 1071 dell’anime ha introdotto per la prima volta questo nuovo potere scatenando l’entusiasmo tra i fan.

Ma ora che lo scontro si è definitivamente concluso, la ciurma dei Cappelli di Paglia può finalmente tornare a prendere il mare per proseguire il suo viaggio. E, come abbiamo riportato recentemente, il nuovo arco narrativo sta per debuttare anche sul piccolo schermo. Soprattutto non ci saranno pause a separare la fine della Saga di Wano da quella dell’Isola del Futuro. Con il presente articolo vogliamo riportare l’anticipazione dell’episodio 1079 e analizzare quello che i fan potranno vedere e aspettarsi da questo episodio.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina X dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1079 ONE PIECE EPISODE 1079 PREVIEW! ▪︎ Episode Title: "Morning has Come! Luffy and his friends are resting!" ▪︎ Broadcast Date: October 15, 2023 (09:30 am JST) pic.twitter.com/sSw8n0TJyO — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) October 8, 2023

Come si può vedere, l’episodio 1079 si intitolerà “Finalmente l’alba! Il riposo di Rufy e compagni!” e mostrerà la pace dopo un serie di scontri infiniti. Ora c’è finalmente la serenità che Rufy aveva promesso al paese di Wano e si festeggia banchettando come Oda ha abituato il pubblico. Si tratterà del primo episodio in cui ci saranno sorrisi e momenti divertenti, all’insegna del riposo della ciurma protagonista. Ci sarà però l’incursione dell’ammiraglio Ryokugyu con l’obiettivo di attaccare Rufy. Ma per il momento tutti celebreranno la liberazione di Wano e vedremo ancora lo Shogun Momonosuke in compagnia con il suo amico dal Cappello di Paglia.