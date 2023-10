La serie in live action di One Piece è stata un vero successo e senza dubbio è andata oltre le aspettative di Netflix per quanto riguarda numeri e statistiche. Come leggiamo su Comic Book di recente lo showrunner Matt Owens ha parlato della produzione, focalizzando il discorso sulla scena post-credit alla fine della prima stagione, che vede al centro il Vice Ammiraglio Smoker.

Durante un’intervista con Deadline lo showrunner ha confermato che per via dello sciopero di attori e sceneggiatori non hanno concluso i copioni per la prossima stagione, anche se qualche bozza è già presente. In merito a questo Deadline gli ha chiesto delle opinioni sulla scena post-credit con al centro Smoker:

“Credo sia un personaggio molto interessante soprattutto per il nuovo pubblico. Il Vice Ammiraglio appare diverse volte nella storia, e lo abbiamo voluto inserire in questo modo all’interno della serie, donando così una forte curiosità agli spettatori che non lo hanno mai visto prima.” Chi ha letto il manga ovviamente conosce i prossimi eventi con al centro i Mugiwara a Rogue Town, saga che coincide con la prima apparizione di Smoker appunto.

One Piece: lo showrunner del live action parla della scena post-credit

Nonostante sia passato molto tempo dalla sua prima apparizione nel manga, ogni volte che entra in scena è uno spettacolo per gli occhi, oltre che una minaccia per i nostri protagonisti. Matt Owens probabilmente ha fatto la scelta giusta nell’inserire il personaggio in questo modo, così che il nuovo pubblico indaghi e si interessi alla prossima stagione, al momento confermata ufficialmente ma senza ancora una sceneggiatura ufficiale.

Anche in casa Netflix si sente la mancanza degli scrittori e lo sciopero al momento è ancora in corso. Se la situazione migliora oltre il proseguo dei lavori, potremmo avere la conferma riguardante Jamie Lee Curtis nel cast, come ben sapete prevista per il ruolo di Kureha.

Fonte Comic Book