One Piece: l’arco di Egg Head debutterà nell’anime con l’episodio 1085

One Piece si trova in un momento molto importante della sua serializzazione. Infatti dopo aver debuttato su Weekly Shonen Jump nel 1997, il manga ha dato il via al suo arco narrativo conclusivo, che porrà fine al lungo viaggio avventuroso di Rufy e della sua ciurma. Uno dei viaggi più ostici e iconici della ciurma dei Cappelli di Paglia rimarrà sempre quello dell’isola di Wano. Questo arco narrativo, ha dato la possibilità ai fan di emozionarsi, di provare rabbia, tristezza, impotenza ma alla fine rinascita che ha portato alla tanto attesa e agognata vittoria.

Questo arco narrativo si è concluso sia nel manga che nell’anime. Nell’ultimo caso, bisogna in realtà specificare che si è concluso lo scontro tra Rufy e Kaido, ma l’arco ha ancora qualcosa da mostrare sul piccolo schermo. Dopo l’atteso debutto del Gear Fifth, gli eventi hanno chiaramente cominciato a favorire il protagonista di One Piece conducendolo così alla vittoria contro Kaido. E quindi con il presente articolo vogliamo ricordare che l’arco di Egghead, attualmente in corso nel manga, debutterà nell’anime a partire dall’episodio 1085.

Inoltre abbiamo modo di elencare i titoli e le date di uscita dei prossimi episodi. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE 🚨 Egghead Island Arc (Future Island Arc) in One Piece Anime will begin starting from Episode 1085 . "NO FILLLER EPISODE AFTER WANO ARC IN ONE PIECE ANIME!" 🏴‍☠️ One Piece Episode 1079 to 1082 Titles: ▪︎ 1079: "Morning has Come! Luffy and his friends are resting!"… pic.twitter.com/fIB4PiaWLE — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) October 5, 2023

Quelli che sono indicati nel post condiviso sono i titoli degli episodi compresi tra il 1079 e il 1082. E quindi l’episodio 1079 sarà intitolato “Sorge in nuovo giorno! Il riposo di Rufy e dei suoi amici!” E sarà trasmesso il 15 ottobre.

L‘episodio 1080 sarà intitolato “Il Festival del Banchetto! I Nuovi Imperatori del Mare” e debutterà sul piccolo schermo il 22 Ottobre.

Per quanto riguarda l’episodio 1081, questo si intitolerà “Il mondo in fiamme! L’ammiraglio della Marina all’attacco!” e debutterà il 29 Ottobre. Infine il 5 novembre sarà trasmesso l’episodio 1082 che chiuderà definitivamente la saga di Wano. Infatti l’episodio in questione sarà intitolato “L’arrivo di una nuova era! La furia dell’imperatore “Il Rosso“.

E da quell’episodio in poi, i pirati di cappello di paglia daranno il via all’arco finale anche sul piccolo schermo, dove ci saranno tantissime sorprese per i fan.