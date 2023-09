One Piece: quanto è lungo lo scontro tra Kaido e Luffy nell’anime?

L’anime di One Piece ha finalmente chiuso la saga di Wano (manca solamente l’epilogo), mostrando inevitabilmente anche la fine dello scontro tra Kaido e Luffy. Dopo quello con Katakuri probabilmente a conti fatti il combattimento è forse il più lungo della storia dell’anime di One Piece, considerando che si svolge anche in molte più fasi.

Sia nel manga che nell’anime ovviamente, la Saga di Wano è quella con più capitoli/episodi in assoluto, ed è cominciata con la puntata 890 dell’anime, datato 23 giugno 2019. Come se non bastasse la saga non è ancora finita e mancano le ultime battute per chiudere il tutto prima che i Mugiwara continuano verso la nuova isola.

Dopo un totale di circa 4 anni l’arco narrativo sta per concludersi, ponendo Luffy vs Kaido come uno dei combattimenti più lunghi di tutto il genere del battle shonen. Come leggiamo da op_unity_ita il primo round tra i due va dalla puntata 912 a 915, per poi riprendere da 1024 a 1028, passando per la 1033, coronando così il secondo round.

La terza parte del combattimento va dalla puntata 1049 alla 1052, passando per la 1055. Il tutto si ferma e il combattimento riprende nella 1063 e la 1064, chiudendo il terzo round con le puntate 1066,1068 e 1069. Una volta sconfitto Luffy si risveglia e torna dalla morte tramite il richiamo di Joy Boy, dando vita all’ultimo e incredibile quarto round: le puntate vanno dalla 1071 alla 1076 (ultimo episodio pubblicato la settimana scorsa).

One Piece: Luffy e Kaido protagonisti di uno degli scontri più longevi di sempre nei battle shonen

In totale il combattimento tra Luffy e Kaido va avanti per 61 episodi e come spesso accade il tutto è diviso con degli intermezzi con al centro altri scontri e vicende fondamentali per la trama dell’arco narrativo e dei vari personaggi. Uno scontro epico a livello visivo capace anche di cambiare le carte in tavola all’interno del mondo di One Piece.

Fonte Instagram