Vinland Saga: il mangaka torna a consigliare una nuova serie manga

Vinland Saga è una delle serie manga più amate e seguite e lo stesso vale per l’adattamento animato. Infatti la seconda stagione è considerata largamente una delle migliori del 2023. Questa si concentra chiaramente su Thorfinn, anche se completamente cambiato rispetto a quello che i fan hanno potuto conoscere nella prima stagione. Questo “nuovo” Thorfinn appare in difficoltà, in quanto alla ricerca di un modo per vivere la sua vita senza violenza in un mondo da questa soggiogato. Vinland Saga è un manga storico e d’azione scritto e disegnato da Makoto Yukimura, ancora in corso. E con il presente articolo vogliamo riportare che il mangaka ha consigliato a tutti i suoi fan una nuova serie manga incentrata sulla guerra che ha debuttato di recente.

Il manga in questione su chiama The Bugle Call, che ha debuttato sulla rivista Jump Square di Shueisha nel 2022. Gli eventi ruotano attorno ad un giovane ragazzo di nome Lucas che può “vedere il suono”. Un po’ come il Thorfinn della seconda stagione di Vinland Saga, odia la guerra nonostante ne sia trascinato. Da questo è chiaro perché, considerando la trama, Yukimura strizzi l’occhio verso The Bugle Call.

The Bugle Call è ambientato nell’anno 1294, dopo infuria la guerra. Il protagonista principale si chiama Lucas, ed è il trombettiere di una piccola banda di mercenari, che si ritrova a combattere battaglie su battaglie. Tuttavia il suo desiderio più grande è quello di diventare un vero musicista. Ma questo giorno non è così vicino, in quanto improvvisamente i poteri latenti di Lucas si risvegliano e la sua vita prende una svolta drastica. Sotto la guida del Papa, Lucas diventa la chiave di questa guerra, con l’obiettivo di condurre il conflitto contro l’Impero e il suo agente di distruzione, la Ghirlanda.

All’inizio di quest’anno, Makoto Yukimura aveva rivelato che gli sarebbe piaciuto esplorare una parte della vita di Thorfinn, inedita. Il mangaka vorrebbe infatti portare alla luce alcune fasi della vita del protagonista che non ha mai disegnato nel manga. Il manga ha registrato un buon successo di critica e pubblico, al punto che è stato insignito del gran premio del Japan Media Arts Festival. Invece nel 2012 è stato eletto miglior manga nella categoria generale al Premio Kōdansha per i manga.

Fonte – Comicbook