Vinland Saga: Makoto Yukimura sulla creazione dei suoi personaggi e su un eventuale spin-off

Vinland Saga ha recentemente concluso la sua seconda stagione firmata MAPPA e si è consolidata come uno dei più grandi adattamenti anime di tutti i tempi. Il mangaka, Makoto Yukimura, ha avuto l’opportunità di parlare sui suoi personaggi della serie e di ciò che ha in programma per il futuro. Infatti il manga di Vinland Saga sta per giungere al temine e non è escluso che Yukimura possa avere già qualcosa in serbo per il futuro dell’universo vichingo.

Nelle recenti interviste, il mangaka non ha mai nascosto che la fine del manga fosse vicina. Al momento non ci sono indizi di una possibile terza stagione dell’adattamento anime, ma oggi parleremo dei personaggi che Yukimura ha disegnato ispirandosi a personaggi storici, rispetto a e quelli nati completamente dalla sua mente.

Si scopre che Arneid e Gardar sono i suoi personaggi originali. Per quanto riguarda la seconda stagione invece, ci sono personaggi per i quali si è ispirato alla storia. Infatti questi sono Thorfinn, Leif Erikson e Canute. Il resto dei personaggi nascono dalla sua mano.

Makoto ha poi approfondito l’origine dei personaggi originali e il loro scopo nel mondo da lui creato. “Riguardo Einar, è una vittima della guerra e della tratta degli schiavi. Avevo bisogno di qualcuno che rappresentasse le vittime della tratta degli schiavi” dice il mangaka. I suoi personaggi originali devono soddisfare un bisogno ed Einar rappresenta il dolore e il vittimismo della guerra di ogni personaggio.

Makoto Yukimura ha poi parlato del manga di Vinland Saga. E, mentre si è soffermato sulla sua conclusione, ha rivelato che potrebbe rivisitare una storia non raccontata del passato di Thorfinn.

Nel finale della seconda stagione, Thorfinn ha completamente abbandonato qualsiasi tipo di violenza o spargimento di sangue nella sua vita. Il protagonista vichingo è riuscito a ricongiungersi con la sua famiglia, per poi riprendere ancora il mare con il suo nuovo migliore amico Einar. Il suo obiettivo è sempre quello di trovare una terra pacifica in cui vivere, e, se Vinland Saga dovesse proseguire, Yukimura esplorerà la coppia navigare verso nuovi territori in tutto il mondo.

Makoto ha confermato di aver pensato di creare una nuova trama che esplorasse i viaggi di Thorfinn a Istanbul, dato che il salto temporale della serie ha impedito di approfondire questa fase della narrazione. Yukimura ha detto infatti che molti fan vogliono che scriva una storia proprio su questo. Thorfinn e altri personaggi hanno parlato molto di Istanbul, ma il manga non va oltre a ciò. Forse sono leggermente delusi dal fatto che il mangaka abbia semplicemente accennato con leggerezza a questo evento. Quindi si sente obbligato a esplorare questo viaggio.

Fonte – Comicbook