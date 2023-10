One Piece: analisi approfondita del Frutto del Diavolo di Saturn

One Piece è famoso in tutto il mondo per diversi elementi che l’hanno reso iconico distinguendolo dagli altri manga. Tra questi non si può non parlare dei Frutti del Diavolo, oggetti straordinari che donano una grande varietà di poteri a coloro che li mangiano. Questi poteri sono unici per ogni frutto, che si dividono in tre categorie: Paramisha, Zoo Zoo e Rogia. La saga finale del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda ha rivelato alcune novità sull’origine di questi Frutti e sulla loro vera natura. Una delle tre tipologie che ha ricevuto un approfondimento importante è quello di tipo Zoo Zoo. Infatti durante la Saga di Wano, Rufy ha risvegliato la vera natura del suo Frutto Gom Gom, da sempre classificato come paramisha.

Si scopre che in realtà è un Zoo Zoo Mitologico e con la saga finale del manga, Oda ha mostrato lo stadio risvegliato del Frutto di Jaygarcia Saturn, uno dei Cinque Astri di Saggezza. Ma a cosa si è ispirato Oda per la realizzazione di questo potere?

Con il presente articolo cercheremo di riportare un’analisi approfondita a tal riguardo. Il capitolo 1095 di One Piece ha rivelato il potere di Saturn che lo trasforma in un umanoide con due grosse corna e un corpo simile a quello di un ragno. E con l’aiuto dell’insider newworldartur possiamo riportare qualche informazione in più.

Non ci sono dubbi sul fatto che Saturn abbia rivelato quello che sembra proprio il potere di un Zoo Zoo Mitologico. E questo è basato su una creatura del folclore giapponese. Stando a quanto riportato dall’insider, l’aspetto del potere risvegliato di Saturn è molto simile allo Ushi-oni (bue orco), ossia una creatura della mitologia giapponese, identificata come uno yōkai. Questo consiste in un mix tra un ragno e una mucca, con la faccia da demone. Si dice che queste creature mortali vagassero tra le coste del Giappone.

Secondo la tradizione nipponica, lo ushi-oni diffondeva malattie con il suo veleno. Inoltre la leggenda narra che questa creatura ha la capacità di consumare le anime di coloro che incrociano il suo sguardo. Ed è quello che accade ad alcuni innocenti quando fissano Saturn nel manga. Inoltre è probabile che Oda si sia basato su un altro yokai, noto come “tsuchigumo” (ragni di terra). Si tratta sempre di un ragno mostruoso con le corna.

La caratteristica o aspetto più interessante del potere di Saturn che lo avvicina allo ushi-oni, è il fatto che viene evocato attraverso un circolo demoniaco. E “oni” significa proprio diavolo. Il circolo circonda un pentagramma e gli Astri di Saggezza sono cinque. Tutto questo quindi rafforza l’idea che tutti i Gorosei sono demoni.

Durante il Secolo del Grande Vuoto, i Draghi Celesti erano “Diavoli”. E quando Sabo aveva visto tutti i Gorosei trasformarsi, aveva descritto Marijoa come l’Inferno stesso. Da tutti questi dettagli si può dedurre che i Cinque Astri di Saggezza hanno mangiato dei Frutti demoniaci e probabilmente lo stesso vale per Im.