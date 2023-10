Jujutsu Kaisen: il manga svela il potere della vera forma di Sukuna

Il manga di Jujutsu Kaisen ha recentemente lasciato tutti i suoi fan senza parole con un colpo di scena clamoroso. Inoltre recentemente Gege Akutami ha rivelato la forma originale di Sukuna nell’arco del Culling Game. Con il presente articolo vogliamo invece riportare che il nuovo capitolo del manga ha svelato il vero potere possiede Sukuna nella sua vera forma.

L’arco del Culling Game ha raggiunto una nuova fase importante e sorprendente dopo la clamorosa sconfitta di Satoru Gojo contro Sukuna. Ora tocca a Yuji Itadori e gli altri trovare un modo per sconfiggere la maledizione più potente di tutte. Man mano che Sukuna inizia a sfruttare di più la sua vera forma, questo diventa sempre più forte.

Con Gojo ormai sconfitto, il resto dei guerrieri inizia ad attaccare Sukuna. Hajime Kashimo ha aperto le danze, precipitandosi sul campo di battaglia. Lo stregone infatti aveva dichiarato che avrebbe fatto di tutto per sconfiggere l’avversario, spingendo di conseguenza Sukuna a dover liberare completamente la sua vera forma. Ormai Sukuna ha completamente dominato il corpo di Megumi Fushiguro. Il nuovo capitolo di Jujutsu Kaisen ha dimostrato che il potere di Sukuna è inarrestabile.

Il capitolo 238 di Jujutsu Kaisen inizia con Sukuna che scatena la sua vera forma. Kashimo nota immediatamente che si tratta di una forma “perfetta” per il Re delle Maledizioni. Si scopre che le mani e le bocche extra di Sukuna gli danno un vantaggio rispetto agli altri stregoni. Questo perché i segni che impone con le mani sono ininterrotti e il suo cuore e i suoi polmoni sono “alleggeriti” quando scatena una maledizione.

Questa era la forma che annientava molti nemici nell’era passata, e ciò significa che sarà molto più difficile per Yuji e gli altri sconfiggere una forma così mostruosa. Con Gojo sconfitto, Megumi e Nobara scomparsi, le opzioni per il protagonista del manga saranno incredibilmente limitate su come procedere. Il punto principale da scoprire sarà come farà Yuji a sopravvivere o a tenere testa in combattimento contro un essere del genere. Infatti momentaneamente sembra impossibile poter parlare di speranze di vittoria.

Fonte – Comicbook