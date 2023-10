La seconda stagione di One Piece è stata annunciata ufficialmente, dopo il grande successo della prima al momento ancora in top 10 sulla piattaforma streaming Netflix. Durante una lunga intervista a Deadline, come leggiamo anche su Comic Book, lo showrunner ha discusso dei temi centrali che saranno trattati in futuro, alimentando l’attesa intorno al franchise in live action.

Prima di riportare le parole di Matt Owens, molto probabilmente nei prossimi episodi vedremo di sicuro l’adattamento di Rogue Town, senza dimenticare quello della Saga di Drum e anche Alabasta. Se siete rimasti aggiornati ricorderete che durante l’annuncio della seconda stagione, Oda ha confermato anche la presenza di Chopper, mentre siamo in attesa della conferma ufficiale di Jamie Lee Curtis nei panni di Kureha.

Owens ha parlato dei temi trattati nella prossima stagione, senza sbilanciarsi troppo ovviamente: “Senza aggiungere e rivelare troppo, considerando anche i nuovi personaggi presenti più in la nella storia, uno dei temi centrali riguarderà la crescita e le ardue sfide dei Cappello di Paglia: ora sono partiti per la Rotta Maggiore ed è lì che affronteranno i veri problemi.

Questa cosa andrà poi a collegarsi con gli altri personaggi della storia, ma come accennato voglio non rivelare troppo in merito”. Questa prima stagione è stata un vero successo e come accennato nei nostri precedenti articoli sta ancora spopolando su Netflix e nonostante sia uscita il 31 agosto è ancora in top 10.

One Piece: lo showrunner anticipa il tema centrale della stagione 2

Il 2023 per One Piece è stato davvero incredibile e oltre la serie in live action il manga ha cominciato la sua parte finale, diffondendo informazioni importanti durante la saga di Egghead. L’anime ha invece mostrato per la prima volta in versione animata il Gear 5, la trasformazione più potente di Luffy fino a questo momento. Cosa ne pensate del tutto?

Fonte Comic Book