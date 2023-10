Un ritorno in pompa magna per Ken

Come ben sapete in quest’ultima parte del 2023 si stanno festeggiando in Giappone i 40 anni di Ken il Guerriero (Hokuto no Ken) e oltre i vari eventi in alcune città nipponiche, è stato anche annunciato un nuovo anime, che dovrebbe riproporre in salsa moderna la leggendaria epopea di Kenshiro e i suoi fratelli, uno dei racconti più drammatici di sempre per quanto riguarda manga e anime.

Come spesso accade per celebrare l’evento le case editrici chiedono agli artisti più famosi di disegnare la loro versione del “festeggiato” e in questo modo il pubblico ha anche l’occasione di “sognare” come si deve. Il primo proposto in calce è stato disegnato da Oda, ed è stato messo insieme alle altre illustrazioni.

Come vedete anche Aoyama di “Detective Conan” ha detto la sua, mentre Oda con una struttura del disegno esplosiva ha messo in atto il suo stile, fondendolo alla perfezione con l’anime di Ken il Guerriero. Anche lettering e colori richiamano alla perfezione il franchise, anche se come anticipato lo stile dell’autore di One Piece si nota tutto. La visione del mangaka di One Piece fonde Luffy con Ktakuri a quanto pare.

Kenshiro by Eiichiro Oda (One Piece) for the Fist of the North Star 40th Anniversary Original Art Exhibition pic.twitter.com/KuSDzMVdwP — JoJo's Bizarre Encyclopedia (@jojo_wiki) October 6, 2023

Da come avete letto dal titolo anche Togashi ha disegnato la sua versione di Kenshiro, anche se in questo caso è stato molto più fedele alla versione originale, ritraendo il protagonista di Hokuto no Ken accanto a Gon, sempre come potete vedere in calce:

Kenshiro by Yoshihiro Togashi (Yu Yu Hakusho/Hunter x Hunter) for the Fist of the North Star 40th Anniversary Original Art Exhibition pic.twitter.com/SXDt4kWhyM — JoJo's Bizarre Encyclopedia (@jojo_wiki) October 6, 2023

Un disegno molto semplice ma in pieno stile Togashi va a rafforzare gli enormi e spettacolare festeggiamenti di Ken il Guerriero, che come accennato avrà presto un nuovo anime realizzato con una qualità moderna, come accaduto anche con Kinnikuman. Non abbiamo ancora dettagli in merito e non sappiamo se sarà rifatta per interno tutta la serie originale.

