Ken il Guerriero: Akira Toriyama e Hirohiko Araki celebrano i 40 anni della serie

Ken il Guerriero è probabilmente tra le serie shonen che porta con se tanti fan appartenenti a generazioni diverse. E l’influenza che ha esercitato su molti mangaka attualmente famosi è innegabile. Ma il tempo scorre senza neanche accorgercene e infatti Ken il Guerriero quest’anno compie esattamente 40 anni. La serie di successo ha infatti debuttato in Giappone sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha nel 1983 per poi concludersi nel 1988. E per questo evento importante non mancheranno i progetti celebrativi.

E infatti con il presente articolo vogliamo riportare che il famoso mangaka di Dragon Ball e de Le Bizzarre avventure di JoJo, hanno preso parte ai festeggiamenti per onorare Kenshiro. Infatti i mangaka delle serie altrettanto famose in tutto il mondo, hanno inchiostrato delle illustrazioni di Kenshiro per l’evento.

LEGGI ANCHE:



La Marvel è pronta a lanciare Kid Venom di Taigami

Hirohiko Araki ha disegnato la stella di Hokuto in una posa sorprendente. Akira Toriyama invece ha disegnato una versione chibi a colori di Kenshiro. Di seguito ne riportiamo entrambi i contenuti descritti:

Kenshiro by Akira Toriyama (Dragon Ball) for the Fist of the North Star 40th Anniversary Original Art Exhibition pic.twitter.com/esjDYViVOn — JoJo's Bizarre Encyclopedia (@jojo_wiki) October 5, 2023

Insieme a Toriyama e Araki, anche altri mangaka importati si sono uniti alla festa. Stiamo parlando di Goshi Aoyama, famoso per la serie di Detective Conan e di Rumiko Takahashi, la regina del manga. Chiaramente ci saranno altri triburi in arrivo, in quanto le celebrazioni non finiscono di certo qui.

Il mese di settembre di quest’anno ha rappresentato il 40° anniversario di Ken il Guerriero, quindi tutti gli occhi sono puntati sui mangaka Tetsuo Hara e Buronson. Ricordiamo anche che in occasione del quarto decennio della serie shonen, è in lavorazione un nuovo progetto anime.

Per quanto riguarda il franchise in generale, Ken il Guerriero è una delle più popolari e influenti degli anni ottanta. Le vendite totali che il manga ha registrato gli hanno permesso di arrivare ad un numero che supera i cento milioni di copie, rendendolo uno dei manga più venduti di sempre. Le vicende sono ambientate su una Terra post-apocalittica dopo una guerra nucleare. E la storia è incentrata su un guerriero di nome Kenshiro, il successore di un’antica arte marziale assassina chiamata Sacra Scuola di Hokuto, che gli consente di eliminare i suoi avversari colpendo i loro punti vitali segreti e provocandone la morte per esplosione interna.

Fonte – Comicbook