Ken il Guerriero: la serie festeggia i 40 anni con un nuovo progetto anime

Ken il Guerriero è sicuramente uno dei manga shonen più famosi ad aver debuttato negli anni 80. Scritto da Buronson e disegnato da Tetsuo Hara, la sua serializzazione in Giappone è iniziata sulla rivista Weekly Shōnen Jump dalla casa editrice Shueisha dal 1983 al 1988. Il manga si compone di 245 capitoli pubblicati e poi raccolti in 27 volumi tankōbon.

con il presente articolo vogliamo riportare un aggiornamento molto importante che riguarda la serie shonen. Infatti, per festeggiare i quarant’anni, è stato annunciato il progetto di un nuovo adattamento anime. Tuttavia al momento non ci sono ulteriori informazioni in nostro possesso da poter riportare. Il manga ha esattamente debuttato nel 1983 e quindi questo vuol dire che ad oggi sono passati 40 anni dal suo lancio. E. Infatti,

In Italia è conosciuto con il titolo Ken il Guerriero, dopo il debutto della prima edizione italiana curata dalla Granata Press. La pubblicazione si è conclusa nel 1994 con un totale di 44 volumi, inclusi tre albi speciali editi nel 1993 che riprendevano i capitoli apparsi solo sulla rivista Zero. L'edizione Granata applica un processo di occidentalizzazione, per rendere il manga leggibile da sinistra verso destra con relativo ribaltamento delle tavole. Successivamente, però, i diritti di Ken il guerriero passano alla Star Comics, che dal 1997 al 1999 ne ha pubblicato la prima edizione fedele all'originale giapponese, in 27 volumi, con senso di lettura da destra verso sinistra e lievi modifiche alla traduzione.

Il successo di questa serie shonen non si discute. Basti infatti sapere che si tratta di uno dei titoli di Weekly Shōnen Jump più popolari degli anni ottanta in Giappone. Ken il Guerriero è uno dei manga più venduti della storia, con una tiratura di 100 milioni di copie in tutto il mondo.

Le vicende sono ambientate su una Terra post-apocalittica e su un guerriero di nome Kenshiro. È il protagonista principale della serie ed è il successore di un’antica arte marziale assassina chiamata Sacra Scuola di Hokuto. Questa abilità gli consente di uccidere i suoi avversari colpendo i loro punti vitali, provocandone la morte per esplosione interna. Kenshiro dedica la sua vita alla lotta contro i vari predoni, le bande armate, e i signori della guerra che minacciano la vita degli indifesi e il suo percorso lo porta ad affrontare numerosi artisti marziali rivali.