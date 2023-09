Black Butler: nuove informazioni sull’arco narrativo e periodo di uscita dell’anime

L’evento live streaming dell’Aniplex Online Fest 2023 ha rivelato nuove informazioni sull’arco narrativo e sul periodo di uscita dell’anime di Black Butler. Recentemente infatti abbiamo parlato dell’inaspettato ritorno della serie shonen e oggi possiamo confermate che l’anime adatterà la Saga del College (Public School Arc). Crunchyroll trasmetterà l’anime in streaming nei paesi di lingua inglese, latinoamericani ed europei.

In occasione dell’evento Aniplex, di seguito riportiamo la descrizione di questo arco narrativo in arrivo:

Il maggiordomo Sebastian Michaelis lavora con il suo padrone tredicenne, il conte Ciel Phantomhive, per svolgere il lavoro sporco del “cane da guardia della regina” nel crudo mondo sotterraneo dell’Inghilterra del diciannovesimo secolo. Un giorno, Ciel riceve una lettera dalla regina Vittoria che gli informa che diversi studenti del Weston College, una delle migliori scuole pubbliche inglesi, sono apparentemente scomparsi. Tra questi anche un suo parente di nome Derrick. E così, Sebastian e Ciel si infiltrano nel Weston College per andare a fondo della questione. Cosa è successo veramente a questi studenti?

Inoltre, riguardo il periodo di uscita dell’anime, riportiamo che sarà presentato in anteprima nel 2024. Crunchyroll aveva precedentemente dichiarato di aver concesso in licenza l’anime per lo streaming in tutto il mondo tranne il Giappone.

Daisuke Ono e Maaya Sakamoto riprendono i rispettivi ruoli di maggiordomo e demone Sebastian Michaelis e del nobile britannico Ciel Phantomhive.

Kenjirō Okada è incaricato di svolgere il ruolo di regista dell’anime presso CloverWorks. Hiroyuki Yoshino, che ha scritto e/o supervisionato le sceneggiature dei precedenti anime di Black Butler, è responsabile della composizione della serie per il nuovo anime. Yumi Shimizu, già direttore dell’animazione degli episodi e animatore chiave nell’anime del 2008, sarà il disegnatore dei personaggi. Ryo Kawasaki invece, comporrà la musica.

Black Butler è un manga shōnen scritto e disegnato da Yana Toboso, il cui debutto risale al 16 settembre 2006 sulla rivista shōnen Monthly GFantasy, della Square Enix. Tutt’ora in corso, il manga è arrivato anche in Italia dopo l’acquisizione dei diritti da parte di Panini Comics. L’editore lo ha pubblicato con l’etichetta Planet Manga del 2011 a cadenza mensile, fino al numero 9 dello stesso 2011 e poi a cadenza irregolare.

