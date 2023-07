Black Butler: annunciato l’anime revival in arrivo nel 2024

Black Butler è pronto a tornare! Crunchyroll ha annunciato durante il suo panel all’Anime Expo che Aniplex sta producendo un nuovo adattamento anime del manga Black Butler di Yana Tobos. Crunchyroll ha sottolineato che l’anime non è un remake, ma una nuova stagione dell’anime.

L’anime di Black Butler sarà presentato in anteprima nel 2024. E Crunchyroll ha già concesso in licenza l’anime per lo streaming in tutto il mondo tranne il Giappone.

Daisuke Ono e Maaya Sakamoto riprendono i rispettivi ruoli del maggiordomo e demone Sebastian Michaelis e del nobile britannico Ciel Phantomhive.

Kenjirō Okada si occuperà della regia presso lo studio di animazione CloverWorks. Hiroyuki Yoshino, che ha scritto e supervisionato le sceneggiature per i precedenti anime di Black Butler, è responsabile della composizione della serie per il nuovo anime. Yumi Shimizu sarà il character designer, dopo aver ricoperto il ruolo di direttore dell’animazione e animatore chiave nel 2008. Ryo Kawasaki (Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia, To Your Eternity, Romantic Killer) sta componendo la musica.

Si tratta di un manga shōnen scritto e disegnato da Yana Toboso. Dal suo debutto, il 16 settembre 2006, è stato pubblicato sulla rivista Shonen monthly GFantasy, rivista della Square Enix.

In Italia, i diritti del manga sono stati acquistati dalla Panini Comics che lo pubblica con l’etichetta Planet Manga a partire dal 28 aprile 2011 a cadenza mensile fino al numero 9 di dicembre 2011 e poi a cadenza irregolare.

La serie narra le avventure di Ciel Phantomhive, un ragazzino di tredici anni divenuto capofamiglia della nobile casata Phantomhive, e di Sebastian Michaelis, un maggiordomo demoniaco obbligato a servire Ciel per via del contratto faustiano stipulato fra i due.

Purtroppo, l’anime originale non ha finito di adattare il manga Black Butler. Questo infatti è terminato nel 2014, quindi ci sarebbe ancora molto materiale su cui lavorare. Ora però, Black Butler è pronto a tornare sul piccolo schermo, quindi bisognerà pazientare un po’ prima di poter tornare a vedere Sebastian in azione mentre concludere altri affari.

