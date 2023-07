Netflix offre una vasta selezione di anime nel suo catalogo, e questo va a testimoniare con forza la forte influenza che le serie animate sta avendo sugli spettatori al di là del Giappone. Sembra quasi che il pubblico sia disposto maggiormente a spendere questo tipo di offerta e per questo Netflix continua a tenere aggiornato il catalogo. Di fatto con la presente discussione il nostro obiettivo è cercare di individuare e analizzare i migliori 7 adattamenti anime presenti su Netflix.

I migliori 7 adattamenti anime presenti su Netflix

7) HAJIME NO IPPO

Una delle serie presenti su Netflix che non può non essere guardata è Hajime no Hippo. Le vicende ruotano attorno a Ippo Makunouchi, uno studente di scuola superiore, costretto ad aiutare sua madre a gestire l’azienda ittica di famiglia. La sua vita è molto difficile per via dei continui episodi di bullismo che subisce. Proprio uno di questi episodi determinerà la svolta nella sua vita. Durante un altro caso di bullismo, viene salvato da un pugile professionista di nome Takamura. In seguito a questo evento, Ippo deciderà di seguirne le orme, iniziando gli allenamenti per diventare lui stesso un pugile.

6) RECORD OF RAGNAROCK

Record of Ragnarock è una serie seinen scritta da Takumi Fukui e Shinya Umemura e disegnata da Chika Aji dal 2017. La serie conta due stagioni anime, con la prima prodotta dalla Warner Bros. Japan e animata da Graphinica. Masao Ōkubo si è occupato della regia e Kazuyuki Fudeyasu della sceneggiatura. La prima stagione dell’anime, concessa in licenza da Netflix, ha debuttato globalmente nel 2021 sul servizio di streaming. Successivamente è stata annunciata la seconda stagione anime ad agosto 2021. I membri principali dello staff della prima stagione hanno ricoperto gli stessi ruoli. Yumeta Company produce la serie insieme a Graphinica e Yuka Yamada si occupa della scrittura delle sceneggiature insieme a Fudeyasu. La stagione è composta da 15 episodi, con i primi 10 usciti il 26 gennaio 2023, mentre i restanti 5 verranno resi disponibili nel corso dello stesso anno.

5) HUNTER X HUNTER

Netflix offre nel suo catalogo una delle serie anime più famose e amate di sempre. Stiamo parlando di Hunter x Hunter, il manga scritto e disegnato da Togashi. Nippon Animation si occupa dell’adattamento della serie, che è tornata l’anno scorso con dei nuovi capitoli dopo quattro anni di stop dettati dai problemi di salute del mangaka. Di conseguenza anche l’anime non viene pubblicato regolarmente.

4) L’ATTACCO DEI GIGANTI

L’Attacco dei Giganti ha conquistato tantissimi fan sparsi in tutto il mondo per via del suo modo brutale di raccontare le vicende di Eren Jaeger. Sicuramente l’impatto che ha avuto questa serie sul piccolo schermo sarà memorabile per diverso tempo e si tratta infatti di una dei migliori adattamenti anime presenti su Netflix. Tutti i fan sanno che quest’anno la serie anime si concluderà con la terza parte della quarta e ultima stagione. A inizio anno è stata rilasciata la prima parte, consistente in un episodio speciale di un’ora. Mentre la seconda parte sarà disponibile in autunno 2023 e questa volta non ci sarà un arrivederci.

3) DEMON SLAYER

Demon Slayer ha concluso recentemente l’arco de Il Villaggio dei Forgiatori di Katana. Si tratta della terza stagione anime adattata dal solito studio di animazione Ufotable. Non è un mistero che l’anime del manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotoge sia tra i più amati di sempre e tra gli elementi più vincenti rientra sicuramente l’incredibile qualità grafica che Ufotable ha sempre riportato sul piccolo schermo. La terza stagione ha introdotto e approfondito le abilità e il passato di altri due Pilastri, ossia quello della Nebbia, Muichiro e quello dell’Amore, Mitsuri. La terza stagione ha però riservato anche altre sorprese legate a Nezuko e alla sua evoluzione.

2) BLACK CLOVER: LA SPADA DELL’IMPERATORE MAGICO

Per la prima volta da quando è stato serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha nel 2015, quest’anno ha visto il debutto sul grande schermo del film animato. Intitolato Black Clover: La Spada dell’Imperatore Magico, è diretto da Ayataka Tanemura e sceneggiato da Johnny Otoda e Ai Orii. Il film doveva originariamente uscire sia nei cinema giapponesi che su Netflix il 31 marzo 2023, ma per via della pandemia di COVID-19 che ne ha rallentato la produzione, ha poi debuttato il 16 giugno. Come abbiamo anche di recente riportato, i numeri iniziali del film sono impressionanti, dato che si trova nelle posizioni più alte dei 10 film più visti presenti su Netflix.

1) VINLAND SAGA

Non poteva mancare quella che è sicuramente una delle migliori serie anime del 2023. Adattata da Studio MAPPA, la seconda stagione di Vinland Saga è stata annunciata nel 2021. Analogamente a L’Attacco dei Giganti, Studio Wit ha ceduto la serie a MAPPA dopo la prima stagione. Quella di quest’anno conta 24 episodi ed è stata trasmessa dal 9 gennaio al 19 giugno 2023. In Italia, la prima stagione dell’anime è arrivata in versione sottotitolata su Prime Video nel 2019. Il doppiaggio italiano invece ha invece debuttato su Netflix l’8 luglio 2022. Per quanto riguarda la seconda stagione è stata lanciata sia su Crunchyroll che su Netflix sottotitolata in italiano. Il ritorno di Thorfinn sul piccolo schermo ha lasciato tutti sorpresi in quanto non si tratta più del vichingo assetato di vendetta e sangue. Ora il suo obiettivo è dedicarsi alla ricerca della pace.