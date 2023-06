One Piece – Netflix: Iñaki Godoi parla del ruolo determinante svolto da Oda

Netflix durante l’evento TUDUM, ha rivelato sia il primo trailer che la data di uscita ufficiale dell’adattamento live-action di One Piece. Le aspettative e le speranze dei fan sono do vedere un live-action capace di scacciare la maledizione dei live-action che non sono qualitativamente ottimali. Ma con il presente articolo vogliamo riportare le parole dell’attore che interpreterà Rufy, ossia Iñaki Godoi, che ha approfondito il ruolo del mangaka della serie shonen, Eiichiro Oda.

L’adattamento live-action di One Piece ha coinvolto pienamente Oda, infatti ha svolto il ruolo di produttore esecutivo. E quindi questo significa che ha avuto potere decisionale su molte delle decisioni e su quali cose da approvare o rivedere. E l’attore Godoi ha appunto svelato quanto sia importante e determinante l’influenza di Oda sul progetto del live-action.

In una nuova intervista con il podcast Sopitas, Inaki Godoy ha approfondito ulteriormente l’influenza di Eiichiro Oda sulla serie Netflix. Ha infatti detto che il fatto che Oda fosse coinvolto gli ha dato la fiducia necessaria per andare avanti. Sapeva infatti che non avrebbe mai permesso di fare qualcosa che non era giusto o coerente con il manga. Recentemente abbiamo anche riportato i titoli degli otto episodi che comporranno il live-action.

Il cast principale degli attori che interpreteranno i pirati della ciurma di Rufy Cappelli di Paglia sono i seguenti

Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy;

Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro;

Jacob Romero Gibson interpreterà Usopp;

Taz Skylar sarà Sanji;

Emily Rudd nel ruolo di Nami

Oda aveva anche parlato della sua esperienza con Netflix con un messaggio recente. E in quella situazione aveva specificato che non avrebbe dato il via libera al rilascio della serie se non fosse convinto e soddisfatto. Quindi anche questo aspetto fa capire ulteriormente il vero peso di Eiichiro Oda.

Le riprese del live-action sono iniziate il 31 gennaio 2022 e si sono concluse il 22 agosto successivo. Una parte di esse si sono svolte a Città del Capo, in Sudafrica, presso i Cape Town Film Studios.

