Tra le uscite Marvel targate Panini del 22 giugno 2023 si segnala l’inizio della saga mutante Sins of Sinister, che porta la serie Immortal X-Men a cambiare titolo in Immoral X-Men per i prossimi tre mesi. Inoltre fa il suo esordio la nuova serie di Deadpool e arriva il secondo volume di Marauders, con una storia che si ricollega a Judgment Day. Infine, arriva il cofanetto che raccoglie tutta la saga di Superior Spider-Man, nel decennale della sua uscita originale.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 22 giugno 2023.

Le uscite Marvel Panini del 22 giugno 2023

Miles Morales: Spider-Man 1

6,00 €

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2023) #1

Un nuovo inizio per il protagonista di Spider-Man: Across the Spider-Verse!

Miles Morales ritorna con le sue avventure ambientate a Brooklyn e un nuovo team creativo!

Tra scuola, famiglia, vita sentimentale e super criminali, il nostro eroe è però diventato molto più nervoso di come lo ricordate!

Dallo scrittore della serie She-Hulk di Disney+ e dal disegnatore di Wolverine!

X-Force 34

X-Force 38

3,00 €

Contiene: X-Force (2020) #36

Nessuno si fida più di Bestia (a ragione)…

…ma tutta X-Force collabora con lui per porre fine alla minaccia di Xeno!

Un numero pieno di azione, luoghi esotici e colpi di scena!

E Colosso torna a essere un problema…

Wolverine 33

Wolverine 437

3,00 €

Wolverine 33

Villain Variant di Alex Ross

Wolverine 437

3,00 €

Contiene: Wolverine (2020) #30

Logan è riemerso dal Pozzo… ma ricorderà ancora chi è e cosa gli ha fatto Bestia?

E cosa ne è stato di Jeff Bannister e di sua figlia Maddie?

Quali sono davvero i piani della McCoy?

Continua la saga che sta cambiando l’esistenza di Logan!

Sins of Sinister 1

Marvel Miniserie 267

5,00 €

Contiene: Sins of Sinister (2023) #1

Peccati sinistri, parte 1!

Il nuovo crossover mutante è qui!

Il grande X-affresco di Sinistro viene rivelato, e il resto del mondo reagisce!

Preparatevi ad affrontare i prossimi cinque anni di Universo Marvel sotto un regime Sinistro!

Immoral X-Men 1

Immortal X-Men 12

6,90 €

Immoral X-Men 1

Villain Variant di Alex Ross

Immortal X-Men 12

6,90 €

Contiene: Immoral X-Men (2023) #1, Nightcrawlers (2023) #1, Storm and the Brotherhood (2023) #1

Peccati Sinistri, parte 2!

Sinistro ha fatto la sua devastante mossa e il mondo è cambiato.

Per scoprire quanto, facciamo un salto nel futuro di dieci anni grazie ai disegni di Paco Medina!

80 pagine di azione e distruzione elaborate dalle più mefistofeliche menti Marvel!

X-Men 21

Gli Incredibili X-Men 402

3,00 €

X-Men 21

Villain Variant di Alex Ross

Gli Incredibili X-Men 402

3,00 €

Contiene: X-Men (2021) #18

C’è una Wolverine di troppo in questo numero… e c’è anche Synch!

Per non parlare delle X-Terminators, che hanno esordito il mese scorso…

…e sono sempre a caccia di vampiri!

Inoltre: qualcosa di tremendo sta accadendo nello spazio profondo.

Deadpool 1

Deadpool 161

5,00 €

Deadpool 1

Variant

7,00 €

Contiene: Deadpool (2022) #1

Sì, gente. Deadpool è tornato!

E per dimostrare di essere il miglior mercenario dell’Universo Marvel deve uccidere uno dei super criminali più letale!

C’è solo un piccolo problema: è stato rapito e qualcosa sta crescendo dentro di lui…

Comincia qui la nuova serie di Wade Wilson firmata da Alyssa Wong e Martin Coccolo!

Fantastici Quattro 4

Fantastici Quattro 438

3,00 €

Contiene: Fantastic Four (2022) #4

Cos’è successo davvero a New York? Che fine ha fatto il Baxter Building? Finalmente avremo tutte le risposte!

Ma il destino di Ben e Alicia è ancora in bilico…

…e non basterà la riunione dei Fantastici Quattro per salvarli!

Inoltre, da una galassia lontana, arrivano degli invasori alieni.

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 54

4,90 €

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #230/233

Trasloco in Australia!

Una nuova base, un nuovo misterioso alleato, una nuova formazione… e dei vecchi nemici! Tornano gli Schifoidi della Covata!

Una delle vette del lungo ciclo di Chris Claremont, con i disegni di Marc Silvestri e Rick Leonardi!

Ospiti d’onore: i Nuovi Mutanti!

Marauders 2

Spettri del Passato

17,00 €

Contiene: Marauders (2022) #6/12

Tornano le avventure dei Marauders di Capitan Pryde…

…e riprendono dal Giorno del Giudizio da parte del Celestiale non più dormiente!

Dal 2099 arriva Cerebra e torna Brimstone Love!

Inoltre, una minaccia “sublime” dal passato!

L’ Immortale Hulk 11

Apocrifo

Marvel Collection

29,00 €

Contiene: Immortal Hulk: The Best Defense (2018) #1, Defenders: The Best Defense (2018) #1, Absolute Carnage: Immortal Hulk (2019) #1, Immortal Hulk (2020) #0, Immortal She-Hulk (2020) #1, King in Black: Immortal Hulk (2020) #1, Immortal Hulk: Time of Monsters (2021) #1

Dopo la conclusione della serie regolare, un volume che completa il ciclo dell’Immortale Hulk!

La morte del Dottor Strange, la rinascita dei Difensori, il Re in Nero…

…l’Immortale She-Hulk e la rivisitazione del rapporto tra Bruce Banner e il padre.

Una serie di autori straordinari si getta nello spaventoso mondo dell’Immortale Hulk!

Amazing Spider-Man: Complotto per Un Omicidio

Marvel Epic Collection

35,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #311/325, Amazing Spider-Man Annual (1964) #23, Marvel Graphic Novel: Spider-Man Parallel Lives (1989) #1

David Michelinie e Todd McFarlane portano Spider-Man, Capitan America e Silver Sable in Symkaria per evitare un conflitto internazionale.

Mysterio, Hydro Man, Goblin, Hobgoblin e Venom mettono a ferro e fuoco New York e solo Peter Parker può fermarli…

…sempre che uno sfratto alle porte del Natale non fermi prima lui!

In appendice, Gerry Conway e Alex Saviuk vi portano sul viale dei ricordi per ripercorrere la lunga storia d’amore tra Peter e Mary Jane

La Vita e la Morte di Superior Spider-Man Cofanetto

107,00 €

Contiene: La vita e la morte di Superior Spider-Man voll. 1/6, Superior Spider-Man: L’origine (esclusiva cofanetto)

In punto di morte, il Dottor Octopus tenta l’azzardo finale e scambia il proprio corpo con quello di Peter Parker!

L’Arrampicamuri che conosciamo e amiamo da sempre non c’è più, resta solo… Superior Spider-Man!

In un unico cofanetto, una delle storie ragnesche più amate e controverse degli ultimi anni.

Contiene Superior Spider-Man: L’origine, volume esclusivo del cofanetto con la storia che ha dato origine alla saga!

La Vita e la Morte di Superior Spider-Man 1

Più che Stupefacente

14,00 €

Contiene: Superior Spider-Man (2013) #1/5

Partono i festeggiamenti del decennale di Superior Spider-Man con la riedizione della sua prima, sconvolgente serie!

Chi è Superior Spider-Man? Peter Parker con la machiavellica mente di Otto Octavius!

Più intelligente, più forte… in poche parole, superiore!

E lo dimostrerà, sia a se stesso che al mondo, quando affronterà i nuovissimi Sinistri Sei!

La Vita e la Morte di Superior Spider-Man 2

Mente Inquieta

14,00 €

Contiene: Superior Spider-Man (2013) #6/10

Lo spettro di Peter Parker lotta per riprendere il controllo del proprio corpo, della propria mente e del proprio destino!

Chi vivrà, chi morirà e chi emergerà come l’unico, vero Spider-Man?

E gli Avengers intendono cacciare dal gruppo il nuovo Arrampicamuri alla luce delle sue brutali azioni?

Inoltre, il ritorno del vigilante Cardiac e il letale duo Jester/Screwball!

La Vita e la Morte di Superior Spider-Man 3

Senza via di Fuga

15,00 €

Contiene: Superior Spider-Man (2013) #11/16

L’Ammazzaragni è stato condannato alla pena capitale, e il sindaco Jameson non intende lasciare nulla al caso!

Per assicurarsi che tutto vada secondo i piani ha chiamato l’unico di cui si possa fidare: il vigilante Superior Spider-Man!

Ma quando le luci si spengono, il Ragno e Jameson restano intrappolati nel carcere di massima sicurezza Raft!

E per i criminali imprigionati scatta l’ora della vendetta!

La Vita e la Morte di Superior Spider-Man 4

Ritorno al Futuro

14,00 €

Contiene: Superior Spider-Man (2013) #17/21

Direttamente dal futuro, il ritorno di Miguel O’Hara, alias Spider-Man 2099!

L’inevitabile scontro con Superior Spider-Man porterà ai catastrofici eventi di Spider-Verse!

La Gatta Nera ha sempre tenuto al Ragno più che all’uomo… ma cosa succede quando l’uomo è Otto Octavius?

Ma soprattutto: dopo anni e anni, Peter Parker termina finalmente il dottorato!

La Vita e la Morte di Superior Spider-Man 5

Superior Venom

16,00 €

Contiene: Superior Spider-Man (2013) #22/26, Superior Spider-Man Annual (2014) #1

Venom è tornato in città, e il primo incontro con Superior Spider-Man rischia di non essere affatto amichevole!

Chi o cos’è Superior Venom?

Hobgoblin contro il nuovissimo Goblin!

Blackout intende rifarsi una reputazione uccidendo il Tessiragnatele, quindi prende di mira… zia May?!

La Vita e la Morte di Superior Spider-Man 6

Goblin Nation

17,00 €

Contiene: Superior Spider-Man (2013) #27/31, Superior Spider-Man Annual (2014) #2

Il gran finale della saga!

Superior Spider-Man ha fallito: Goblin ha preso il controllo della mala di New York… ed è tutta colpa di Octavius!

Ora è sua la responsabilità di sconfiggere il Folletto Verde, e sarà la sua più grande battaglia!

E mentre Goblin consuma la città, Otto varca un confine che non avrebbe dovuto superare… e un eroe rinasce!

Lego Avengers 17

6,90 €

Contiene: La minifigure ufficiale LEGO® di Doctor Strange!