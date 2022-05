Judgment Day: il giudizio sarà letterale per i Marauders

Ad agosto mentre, l’intero universo Marvel sarà attraversato dagli eventi del crossover AXE: Judgment Day, i Marauders dovranno affrontare letteralmente il giudizio dei Celestiali.

Ma l’anticipazione del tie-in di Marauders ci offre anche qualche indizio sulla trama più generale di AXE: Judgment Day.

Marauders #6 è scritto da Steve Orlando con disegni di Andrea Broccardo e copertina di Kael Ngu. La storia, intitolata “Even Odds of Destruction” (Pari Probabilità di Distruzione), introdurrà la squadra al Celestiale Alpha noto come il Progenitore, la cui richiesta da parte di ogni persona che visita è di giustificare la propria vita.

È una domanda pesante, soprattutto per i Marauders. Ma questo ci pone un altra domanda: il Progenitore è il Celestiale morto miliardi di anni fa sulla Terra, il cui corpo è attualmente utilizzato dagli Avengers come quartier generale. Ritornerà in vita durante AXE: Judgement Day, quindi?

Oltre a esplorare il giudizio del Progenitore riguardo ai membri del gruppo che dimostrano di avere diritto a vivere e a chi invece fallisce, Marauders #6 ci aggiornerà anche sulle attività del gruppo anti-mutante Orchis, che è è ben contento di cogliere l’opportunità di far passare da capro espiatorio i mutanti per l’intero evento.

E se ciò non bastasse, Marauders #6 include anche “Detective Lockheed“, un nuovo ruolo per il draghetto alieno spalla di Kate Pryde.

Lo scrittore Steve Orlando ha dichiarato a Newsarama: