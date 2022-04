Kraven a caccia di X-Force e Deadpool nel tie-in di Judgment War

X-Force entra nella mischia di Judgment Day a luglio con un gradito ritorno, quello di Deadpool, e un avversario molto meno gradito, Kraven il Cacciatore.

Il tradizionale nemico di Spider-Man si scontrerà con il gruppo segreto mutante nel nuovo arco narrativo Hunt for X che partirà su X-Force # 30.

Scritto da Benjamin Percy con disegni di Robert Gill, la Marvel definisce il numero in questione l’inizio di una nuova era di X-Force, in cui Wade Wilson fa il suo “grande ritorno” nel momento in cui la squadra ha bisogno di rinforzi a causa delle conseguenze degli eventi del secondo annuale Hellfire Gala di giugno e delle rivelazioni di Judgment Day.

La Marvel parla del ritorno di Deadpool in squadra (aveva fatto parte dell’Uncanny X-Force di Rick Remender nel periodo precedente AvX) ma non rivela il motivo per cui Kraven viene coinvolto contro X-Force, ma dal titolo della saga la caccia dovrebbe essere un elemento importante.

In un’intervista a Newsarama, Percy afferma: