Judgment Day: Exodus guida la carica mutante contro gli Eterni

In Judgment Day gli Eterni sferreranno il loro attacco contro gli X-Men, ma dovranno fronteggiare mutanti dotati anch’essi di una lunghissima vita, tra cui il potentissimo Exodus.

In Immortal X-Men # 5, scritto dall’autore principale di Judgment Day Kieron Gillen e disegnato da Michele Bandini, sarà proprio Exodus, il mutante nato nel 12° secolo e membro del Concilio Silente di Krakoa, a rappresentare la prima linea di difesa dei mutanti contro gli Eterni.

AIPT Comics ha pubblicato in anteprima la sinossi e la copertina di Immortal X-Men # 5:

IL LIBRO DI EXODUS! Bennet du Paris è nato nel 12° secolo. Exodus ha marciato avanti con una spada in mano e uno scudo nel cuore per proteggere ciò in cui crede. Ora è il 21° secolo. Cosa è cambiato? Niente. Assolutamente niente. E gli Eterni che hanno osato attaccare Krakoa scopriranno cosa significa.

Sembra che Kieron Gillen voglia approfittare dell’evento per dare spazio a Exodus, uno dei membri del Concilio Silente di Krakoa fin dalla sua fondazione, ma che fino ad oggi ha avuto ben poco spazio.

Oltre che a rappresentare una sorta di “catechista” per i mutanti più giovani, Exodus non ha fatto molto se non dare segno di sopportare a fatica la presenza di Mr. Sinister nel Concilio.

Eppure si tratta di un mutante potentissimo e che nel corso degli anni ha raccolto attorno a sé numerosi seguaci, capeggiando la frangia mutante più estremista in assenza di Magneto con un’indole da fondamentalista religioso.

Nato nel 12° secolo, Bennet du Paris era un crociato e il migliore amico di Eobar Garrington, il Cavaliere Nero di quell’epoca. Alla ricerca della Torre del Potere, il dominio del mitico “Faraone Eterno” di Akkaba, fu trasformato in Exodus da Apocalisse, ma si ribellò al suo controllo reputandolo un falso dio e rifiutandosi di uccidere il Cavaliere Nero (posseduto dalla coscienza del moderno Dane Withman) e l’eterna Sersi.

Apocalisse lo condanno quindi ad una stasi che venne spezzata in tempi moderni solo da Magneto, che ne fece il suo braccio destro negli Accoliti, fazione che in seguito si ritrovò poi a comandare.

Sarà interessante vedere se l’antico legame tra Exodus e Sersi sarà un fattore nello scontro tra Eterni e mutanti che andrà in scena in apertura di Judgment Day.