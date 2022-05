Judgment Day coinvolge i Fantastici Quattro con “Die Hard nel Baxter Building”

Anche i Fantastici Quattro vengono coinvolti nelle vicende di AXE: Judgment Day, la saga estiva che vedrà uno scontro su tre fronti tra Avengers, X-Men ed Eterni.

Come anticipato da AIPT Comics infatti Fantastic Four # 47, in uscita ad agosto, sarà un numero speciale firmato dal team creativo ospite formato da David Pepose e Juann Cabal.

Non è la prima volta che Dan Slott, scrittore che ha la fama di essere spesso in ritardo con le sue sceneggiature (è uno dei pochi che lavora ancora con il “metodo Marvel”, ovvero scrivendo i dialoghi solo una volta che le pagine sono state disegnate) approfitta di un crossover per prendersi una pausa e recuperare con le scadenze: anche in occasione de La Guerra dei Regni aveva ceduto le redini di Tony Stark: Iron Man a Gail Simone per un paio di numeri.

In questo tie-in di Judgment Day, i Fantastici Quattro si ritroveranno assediati all’interno del Baxter Building, a causa di Oubliette Midas e del suo esercito di Senza Mente. Ma un grattacielo pieno di ostaggi non può che far venire alla mente Die Hard – Trappola di Cristallo, e sarà Susan Richards a recitare la parte di John McClane in questa occasione, come annuncia la copertina di CAFU e la sinossi ufficiale del numero.