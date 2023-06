Tra le uscite Planet Manga del 22 giugno 2023 si segnalano la seconda uscita di Wind Breaker, il manga di cui è stato da poco annunciato il primo adattamento anime, e il quarto volume di Mieruko-Chan, la serie in bilico tra horror e comedy di Tomoki Izumi.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 22 giugno 2023.

Le uscite Planet Manga del 22 giugno 2023

Yu-Gi-Oh! Complete Edition 6

14,90 €

NUOVI AVVERSARI E NUOVI PERICOLI

Yugi è tornato vittorioso dall’isola dove Pegasus J. Crawford ha riunito i migliori giocatori di Magic & Wizards. Liberato suo nonno e ottenuto il premio in denaro necessario per salvare la sorella di Jonouchi, il liceale si illude di godersi un po’ di relax…

Triage X 25

7,90 €

IL GIUDIZIO FINALE SI ABBATTERÀ FINALMENTE SU REIKA?

È possibile che l’ultima missione che Mochizuki ha affidato ad Arashi sia l’assassinio di Fiona? Il vortice di ideali e menzogne che l’attentato terroristico al convegno medico internazionale aveva occultato pesa sulle spalle di Arashi come una croce.

Skeleton Knight in Another World 5

7,00 €

DALLA FORTUNATA SERIE DI LIGHT NOVEL

Arc, accompagnato da Ariane e Chiyome, parte alla ricerca della magica fonte in grado di sciogliere la maledizione che grava sul suo corpo scheletrico. Prima di bagnarsi in quelle mistiche acque, però, dovrà fare i conti con un nemico a dir poco spaventoso…

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 5

13,00 €

DEATH SCYTHE A RACCOLTA!

La follia imperversa in tutto il mondo e Lord Shinigami teme le conseguenze che questo potrebbe avere anche su Stein. Nel frattempo, gli studenti sono in missione, e Black★Star si ritrova davanti a un vecchio avversario…

Bentornato, Alice 4

7,00 €

LIBERARSI DAI PREGIUDIZI

Il tuo corpo può provare sensazioni molto eccitanti se ti lasci andare. Magari sotto la doccia, con qualcuno che conosci fin dall’infanzia. Yohei scende sempre più giù, lungo il tunnel che conduce al Paese delle Meraviglie.

My Home Hero 7

7,00 €

UNA NUOVA MINACCIA È IN AGGUATO

Fra i numerosi pretendenti di Reika potrebbe nascondersi un inatteso pericolo per la sicurezza dell’intera famiglia di Tetsuo Tosu, ma quando sembra che non ci siano più vie d’uscita, nasce un’impensabile collaborazione…

Moonlight Mile Ultimate Edition 3

16,00 €

ISTANTI DI TERRORE NELLO SPAZIO

Colpita da detriti spaziali, la stazione spaziale internazionale è in totale emergenza. Le esplosioni minacciano la vita di parte dell’equipaggio e l’unica speranza di salvezza è riposta in Kosuke Sawamura e in una nuova, segretissima tecnologia.

L’Usuraio 41

9,00 €

LEGATO, IMBAVAGLIATO E PICCHIATO

Ushijima è nelle grinfie del folle Shishiya. L’usuraio è finito nel mezzo di un gioco a incastri dove tutti sembrano pedine di un meccanismo folle e perverso. Il salto nel passato del presidente sembra una roulette russa giocata con il destino…

Mieruko-Chan 4

7,00 €

UN NUOVO, ENIGMATICO E DECISAMENTE ASSURDO PERSONAGGIO INCROCIA IL CAMMINO DI MIKO

Sembra proprio che questo eccentrico ciarlatano stia tramando qualcosa. Nel frattempo, una vecchia conoscenza si rifà viva proprio nel momento del bisogno, quando tutto appare perduto e il terrore sta per prendere il sopravvento…

Eden Ultimate Deluxe 7

24,00 €

NIENTE PUÒ FERMARE ELIA

Jonathan Feynman, uno dei tre scienziati che ha lavorato al progetto Pleeroma, è la chiave per salvare Mana. Riuscire a raggiungerlo non sarà semplice, essendo sorvegliato a vista e protetto da elementi molto pericolosi, ma il tentativo va fatto.

Excuse me, Dentist! – It’s Touching Me! 6

7,00 €

UNA GRANDE HIT DI SHONEN JUMP +

Takuma e Tomori continuano a frequentarsi, godendosi il Natale e San Valentino. Un giorno, però, l’erede del clan Shinju scorge il giovane capo della Kokuyo-kai insieme a una donna misteriosa. Che piega prenderà la relazione fra i due Wakagashira?

Atelier of Witch Hat 11

7,00 €

LA FESTA DELLA NOTTE D’ARGENTO SI AVVIA ALLA CONCLUSIONE

È tutto pronto per l’attesissima parata finale, che permetterà ai maghi di mostrare al re e ai sudditi i nuovi incantesimi. È l’occasione perfetta per aiutare Dagda e Custas, ma alla vigilia dell’evento Coco non riesce più a disegnare…

Wind Breaker 2

7,00 €

BOFUURIN CONTRO TESTE DI LEONE!

Primo giorno di ronda per le matricole del Fuurin… e su chi vanno a incappare? Le Teste di leone, la banda confinante. Ecco quindi che si profila una sana scazzottata per regolare i conti! Chi avrà la meglio?

Asadora! 7

7,50 €

L’ATTESISSIMO SETTIMO NUMERO DEL NUOVO MANGA DI NAOKI URASAWA

21 ottobre 1964: un ragazzino disperato arriva su una spiaggia con un borsone pieno di pasticche. Nello stesso momento, un Piper Cub giallo tenta di atterrare sulla battigia. Cosa lega questi due eventi? Mostruose rivelazioni vi attendono!