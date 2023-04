Nicola Gargiulo 2023-04-04T08:00:47+02:00 Autori: Tomoki Izumi Casa Editrice: Panini Comics/Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 7,20 Brossurato – B/N Data di pubblicazione: 02/02/2022

Mieruko-Chan è una storia molto interessante, che si pone in un mercato altamente competitivo come quello dei manga.

La ricerca dell’autore nel trovare spunti diversi e interessanti rispetto alle altre opere è ben visibile, anche se timido, da come avete letto siamo solamente al primo volume in Italia, quindi la strada e lo “spazio di manovra” sono ancora lunghi.

Mieruko-chan è un manga giapponese scritto e disegnato da Tomoki Izumi. Ha iniziato la serializzazione online tramite il sito Web ComicWalker di Kadokawa nel novembre 2018 e da allora ha avuto un ottimo successo nella sua terra d’origine.

Da come avete letto dal titolo parliamo di una storia horror, che si pone come obiettivo non solo spaventare il lettore ma anche divertirlo, date le ambigue e imprevedibili avventure che coinvolgono le nostre due protagoniste. Un ottimo spunto narrativo sancito da un bellissimo tratto sporco che colpisce sicuramente nei punti giusti.

Un ottimo connubio tra horror e comedy

Non gridiamo al capolavoro, e non gridiamo di certo alla novità, ma allo stesso tempo ci troviamo di fronte ad una storia molto intrigante che mette al centro Miko e gli spiriti maligni.

Senza un apparente motivo la ragazza vede queste entità senza una vera e propria spiegazione e tra la quotidianità vuole cercare di evadere e trovare un motivo per cui è accaduta tale cosa. La narrazione e i dialoghi sono molto leggeri, nonostante la pesantezza della storia.

Fantasmi e creature mostruose infestano la vita della protagonista, anche se quest’ultimo non ha ancora un chiaro motivo per cui queste cose accadono. Divertimento, orrore e mistero si fondono quindi in una storia altamente intrigante e misteriosa, che di certo non mancherà di strappare delle risate.

Mieruko-Chan Volume 1: il tratto dell’autore prevale sulla storia

Anche se la narrazione di Mieruko-Chan è gradevole e mette di fronte al lettore numerosi quesiti degnamente esposti, una delle cose che salta di più all’occhio è sicuramente il tratto stilistico dell’autore insieme alle impostazioni delle tavole, senza dimenticare il design delle creature.

I tratti dei personaggi e l’aspetto dei mostri presenti nei volumi sono perfettamente disegnati e non hanno nessuna sbavatura. Il target è “seinen” quindi anche per questo, come ben sapete, devono essere rispettati alcuni canoni e tratti più maturi, per donare così un volto totale e completo alla storia.

Le ispirazioni dell’autore sono molte e scavano sicuramente nelle opere horror di vecchio stampo. Junji Ito però, è di certo uno degli esempi più forti, vista anche la presenza di riferimenti artistici e narrativi presenti in questo primo volume.

Mieruko-Chan sicuramente si lascia leggere e senza ombra di dubbio spinge il lettore a comprare i numeri successivi per scoprire cosa porterà l’autore nella vita della protagonista.

Un horror “spassoso” che colpisce nei punti giusti, sconvolgendo e divertendo sempre e comunque il pubblico che ha deciso di donare una possibilità a questa ventata d’aria fresca.