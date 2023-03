Wind Breaker: annunciato il primo adattamento anime e lo studio di animazione!

Wind Breaker è un manga shonen basato sulle arti marziali, scritto e disegnato da Satoru Nii e oggi abbiamo il piacere di riportare che riceverà il primo adattamento animato!

Questa importante novità arriva in seguito all’apertura di un sito web, con lo scopo di annunciare l’adattamento anime del manga Wind Breaker. Il sito web ha pubblicato che CloverWorks si occuperà dello sviluppo del progetto animato e ha anche pubblicato la prima visual del progetto.

La serializzazione del manga è cominciata nel 2021 sul sito web di manga Magazine Pocket di Kōdansha. A gennaio 2023 sono stati pubblicati 10 volumi tankōbon. Questo manga potrebbe essere sconosciuto a molti lettori. Tuttavia, durante il Lucca Comics & Games 2022 Panini Comics ha avuto modo di annunciare che avrebbe pubblicato il manga di Satoru Nii in Italia, sotto l’etichetta Planet Manga a partire da aprile 2023.

Wind Breaker è un manga adrenalinico che è ambientato in un liceo per delinquenti. Si tratta dell’istituto Fuurin, famoso per avere gli studenti con i peggiori rendimenti scolastici e i combattenti più forti in circolazione. Sono però considerati degli eroi perché proteggono la loro città.

Un feroce, nuovo studente arriva a scuola determinato a lottare per raggiungere la vetta e diventare il più forte di tutti. Questo è l’obiettivo del personaggio principale del manga, ossia Haruka Sakura, che non vuole avere niente a che fare con i deboli. Infatti è interessato solo al più forte dei forti. Decide per questo di frequentare l’istituto superiore Fuurin, una scuola che accoglie ragazzi dal passato poco felice e con atteggiamenti violente, per trasformarli in forze da sfruttare per la protezione della loro città da qualsiasi tipo di minaccia. Tuttavia Haruka non è interessato a essere un eroe o far parte di qualsiasi tipo di squadra: vuole solo lottare per raggiungere la vetta.

Questo manga spigoloso e ricco di azione entusiasmerà sicuramente i fan di Tokyo Revengers e altre storie sui delinquenti delle scuole superiori.

Fonte – Anime News Network