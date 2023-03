One Piece è colmo di aneddoti sia fuori che dentro la produzione della storia, e profili come @Sandman_ AP ci regalano spesso e volentieri delle piccole chicche inerenti a Oda e i suoi assistenti, come questa che a breve andremo a discutere in questo articolo.

Avete presente quando un lavoro è altamente complesso da portare a termine e non si vede l’ora di finire per non rifarlo mai più? Ecco, questo è quello che hanno provato gli assistenti di Oda quando hanno disegnato l’abilità della sabbia di Crocodile nel 2007, in una vecchia e iconica tavola dove il personaggio combatte contro Luffy.

Infatti visto che l’abilità del personaggio è stata disegnata dagli assistenti di Oda, questi ultimi hanno trovato difficoltà nel renderla più estetica possibile e proprio per questo si sono domandati se il personaggio morisse presto, sperando in una scelta di Oda dedita proprio a questo loro desiderio.

“L’abilità della sabbia di Crocodile è stata disegnata dagli assistenti di Oda. Intervista agli assistenti: È stato così complesso e sfiancante disegnare l’abilità di Crocodile perché richiede davvero troppo tempo. Abbiamo sperato che Crocodile morisse il prima possibile.” Come ben sappiamo così non è stato.



Crocodile's sand ability has been drawn by Oda's assistants.

Interview of the assistants: It has been so painful to draw Crocodile's ability because it requires too much time. We've been hoping Crocodile will die as soon as possible. lol🤣 pic.twitter.com/csmqHZdRNY — sandman (@sandman_AP) March 21, 2023

One Piece: gli assistenti di Oda vorrebbero la morte di un importante personaggio

Sostanzialmente non stiamo parlando di un vero e proprio desiderio da parte degli assistenti di Oda, specie se parliamo del manga in se, anche perché Crocodile da problemi ai suddetti solamente per via dell’arduo lavoro presente ogni volta che il personaggio presenta una sua abilità.

Come accennato, cogliamo anche l’occasione per confermare ancora una volta l’importanza di buoni assistenti, specie se consideriamo il come questi ultimi possono donare una mano non solo sulla qualità, ma anche sulla velocità, visto il tempo guadagnato da Eiichiro sensei in questo senso. Voi cosa ne pensate di questa chicca?

One Piece ha una storia molto longeva dietro e anche per questo determinati episodi vengono mostrati e discussi dopo tanto tempo, quando “gli addetti” decidono di mostrare questi retroscena al pubblico.

Fonte Twitter