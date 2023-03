Bungo Stray Dogs: annunciata la quinta stagione anime!

Bungo Stray Dogs è un manga scritto da Kafka Asagiri e disegnato da Sango Harukawa e con il presente articolo annunciamo ufficialmente l’arrivo della quinta stagione animata. Questa è una notizia che entusiasmerà tutti gli appassionati, dopo che Studio Bones ha lanciato la quarta stagione all’inizio di quest’anno. Dopo il suo debutto risalente al 4 gennaio 2023, la quarta stagione si è conclusa con l’ultimo episodio andato in onda il 29 marzo. In questa occasione i fan di Bungo Stray Dogs hanno appreso che una nuova stagione è in lavorazione e questo aggiornamento è arrivato anche con un nuovo poster.

Come puoi vedere di seguito, una nuova visual, nonché la prima per la quinta stagione, è stata rilasciata dopo la conclusione della stagione 4 di Bungo Stray Dogs. Il nuovo poster mostra i protagonisti tra cui Atsushi Nakajima. Secondo i nuovi report, Studio Bones starebbe già lavorando alla stagione 5. Tuttavia non ci sono ancora abbastanza informazioni su una possibile data o finestra di rilascio.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sugoiLITE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

"Bungo Stray Dogs" TV Anime Season 5 in production & Broadcast July 2023; Teaser Visual. pic.twitter.com/ONcSR0ysBs — Sugoi LITE (@SugoiLITE) March 29, 2023

Bungo Stray Dogs è una serie seinen soprannaturale, che è diventata molto famosa e apprezzata da tanti fan. Creato nel 2012 da Kafka Asagiri e Sango Harukawa, il manga di Bungo Stray Dogs pubblica ancora nuovi capitoli ogni settimana. Serializzato sul Young Ace di Kadokawa Shoten dal 4 dicembre 2012, il manga è ancora in corso e nel 2014 ha avuto inizio una trasposizione letteraria. Mentre l’adattamento animato sviluppato da Bones è iniziato nel 2016. In Italia Planet Manga ha acquistato i diritti del manga, che è pubblicato dal 2017.

Le vicende di questo manga seinen ruotano attorno al protagonista principale Atsushi Nakajima. Cacciato dall’orfanotrofio in cui viveva, il personaggio si ritrova senza cibo né un posto dove dormire. Mentre si trova sul ciglio di un fiume salva un uomo che tenta di suicidarsi. Questo sconosciuto si chiama Osamu Dazai e insieme al suo partner Kunikida fanno parte di un’agenzia di detective particolare. Entrambi possiedono poteri soprannaturali e si occupano di casi troppo rischiosi per la polizia o i militari. Al momento stanno dando la caccia a una tigre apparsa recentemente nell’area, la quale sembra avere una sorta di connessione con Atsushi. Una volta concluso il caso è chiaro che ora il destino di Atsushi è collegato a quello dei due detective.

Fonte – Comicbook