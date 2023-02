Planet Manga ha annunciato delle novità per quanto riguarda Berserk, successivamente all’uscita della Deluxe Edition e delle varie edizioni del nuovo volume contenente la serializzazione regolare. Continua quindi la serie “CARD” di Panini Comics, dove ogni mese regala al pubblico un soggetto diverso. Febbraio sarà dedicato all’opera di Miura.

Esattamente questa è la settima di questa collezione, che può essere ottenuta solamente dopo un sostanzioso acquisto di 75 euro fatto nel mese di febbraio 2023. Quindi non è vendibile singolarmente da come potete capire e la CARD è ottenibile solamente con la spesa appena citata.

L’ordine può contenere qualsiasi prodotto Panini, ma deve includere almeno un prodotto Planet Manga. Quindi in poche parole il regolamento e la “modalità di acquisto” è uguale a quelle precedenti.

Come abbiamo accennato questo è un progetto iniziato sette mesi fa da Panini, e vuole omaggiare i clienti più propensi all’acquisto di prodotti tramite il sito dedicato. Prima di Berserk le CARD in questione erano dedicati a Akame Ga Kill, Fullmetal Alchemist, Soul Eater, Attack on Titan, Blame e Alita. Con quest’ultima è iniziato il tutto.

La Berserk Icons Black Gold Collection è stata annunciata da Planet Manga

Il 2022 come ben sapete è stato l’anno di Berserk, nonostante l’autore originale Kentaro Miura è passato a miglior vita. La sua eredità è stata raccolta dai suoi assistenti, e spiritualmente il sensei li guiderà fino alla fine della storia. Proprio per questo anche Planet Manga ha deciso di festeggiare questo tanto atteso ritorno.

Dopo la Deluxe Edition e la variant per collezionisti dedicata, insieme alle novità per il numero 41 del manga è arrivata anche la CARD dedicata, che purtroppo non ha convinto i fan. Se leggiamo nei commenti del post questi ultimi non sono soddisfatti, anche se sostanzialmente quest’ultima si pone come un regalo successivamente a un acquisto.

Detto questo l’iniziativa delle CARD è molto interessante e senza ombra di dubbio è un ottimo motivo per portare a termine un sostanzioso acquisto dal sito Panini, ricordandovi che la spesa dovrà essere di 75 euro o superiore, e all’interno del carrello dovrà presenziare almeno un prodotto Planet Manga.

Fonte Facebook Planet Manga