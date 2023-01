Le uscite Planet Manga del 26 febbraio 2023 si limitano a 3 nuovi numeri 1, ovvero No Love Zone, Songgot e Mieruko-Chan, oltre ad un nuovo volume di Kingdom Hearts II Silver, sotto l’etichetta Disney Manga.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 2 febbraio 2023, ricordandovi anche l’annuncio della Steelbox di Assassination Classroom.

Le uscite Planet Manga del 2 febbraio 2023

No Love Zone 1

14,90 €

PENSAVO DI AVER TROVATO L’AMORE, MA ERA IL MIO NUOVO CAPO…

Lee Eungyeom, un giovane impiegato, si invaghisce di uno sconosciuto incrociato casualmente in metropolitana.

Ben presto scopre che quel bellissimo uomo è il nuovo responsabile del suo team di lavoro, Han Jihyeok…

Songgot 1

12,90 €

UNO STUPEFACENTE RITRATTO DI UN PAESE ATTRAVERSATO DA MOLTEPLICI TENSIONI

Tra gli anni Novanta e Duemila, in una Corea del Sud duramente colpita dalle ricadute della crisi finanziaria asiatica, un giovane e rampante responsabile nella grande distribuzione unisce le forze con un attivista sindacale per una battaglia sociale.

Tratto da una storia vera!

IL MANHWA CHE HA ISPIRATO LA SERIE TV SONGGOT – THE PIERCER, DALL’AUTORE DI THE HELLBOUND, VINCITORE DEL PREMIO YELLOW KID 2022 COME FUMETTO DELL’ANNO!

Mieruko-Chan 1

7,00 €

PERCHÉ MIKO È DIVERSA?

Fantasmi, spiriti inquieti, mostri orribili popolano il nostro mondo. Se ai più restano invisibili,

Miko li vede.

Ma fa finta di niente…

Un manga che vi farà accapponare la pelle e morire dalle risate!

Kingdom Hearts II Silver 3

9,00 €

SORA, PAPERINO E PIPPO DI NUOVO INSIEME SULLE TRACCE DI AMICI SCOMPARSI E RE PERDUTI

Continua il viaggio fra i mondi dei nostri protagonisti.

Forze oscure, però, tramano nell’ombra per fermarli.

L’organizzazione XIII continua infatti a tessere la sua ragnatela di intrighi per mettere le mani sul prescelto della Keyblade…