Planet Manga annuncia la Steelbox di Assassination Classroom

Planet Manga ha annunciato tramite la sua pagina facebook ufficiale la Steelbox di Assassination Classroom. Si tratta di un’iniziativa firmata Planet Manga, chiamata Steelbox Collection, ossia le steelbox da collezione in edizione limitata. Queste includono una variant esclusiva del primo numero della serie a cui ciascuna è dedicata, un magnete e una cartolina a tema.

La prima del 2023 quindi sarà di Assassination Classroom, manga shōnen scritto e disegnato da Yūsei Matsui, e la vendita di questa steelbox inizierà Giovedì 2 febbraio alle ore 10:00. Ci teniamo a specificare che si tratta di un’ esclusiva panini. Di conseguenza sarà acquistabile attraverso questo link, che bisogna consultare da giovedì 2 febbraio.

Aggiungiamo anche che la pagina di acquisto del prodotto non sarà raggiungibile tramite motore di ricerca sul sito panini, ma sarà solo possibile tramite il link diretto abbiamo riportato sopra.

Per tutti gli appassionati della serie e interessati all’acquisto è importante che sappiano che sarà possibile effettuare un singolo ordine contenente fino ad un massimo di due copie per singolo cliente.

La steelbox conterrà una variant esclusiva di Assassination Classroom 1, un magnete e una cartolina. Il prezzo sarà di 19,90 €.

, e da quel punto in poi ha continuato a siglare record di vendita importanti. Assassination Classroom, edito in Italia proprio da Planet Manga , è stato serializzato in Giappone su Weekly Shonen Jump dal 2012 al 2016. La serie ha riscosso subito successo in Giappone raggiungendo 1.600.000 copie stampate con soli due volumi, e da quel punto in poi ha continuato a siglare record di vendita importanti.

Il manga è incentrato sulle vicende di un bizzarro insegnante che viene presentato ai suoi studenti della scuola media Kunugigaoka. Si tratta infatti di un essere munito di tentacoli, dalla testa rotonda, capace di muoversi a 20 volte la velocità del suono. Inoltre il colore della sua pelle varia a seconda del suo stato d’animo.

Prima di presentarsi alla sua nuova classe, polverizza parte della luna, rendendola per sempre a forma di falce. Il suo obiettivo è distruggere la Terra entro la fine dell’anno. Tuttavia per ragioni ignote, decide di mettersi ad insegnare. Questo alieno ha praticamente il mondo intero sotto controllo e il governo giapponese è disposto a tutto pur di salvaguardare gli studenti. Così questi finiscono per chiamarlo Korosensei e ogni giorno lo accolgono provando a ucciderlo. Una mossa necessaria per salvare il pianeta.