Planet Manga aggiunge nuovi titoli alla lista dei manga digitali

Come potevamo aspettarci anche Planet Manga sta ampòliando la propri offerta nel mercato digitale, successivamente ai vari annunci dell’editoria giapponese a proposito di questo settore, ormai in continua espansione grazie anche ai Webtoon.

La bellezza e l’unicità di avere un volume fisico tra le mani è sempre una cosa meravigliosa, ma l’e-book ha comunque dei vantaggi, tra i primi è una grande soluzione per la crisi della carta che ormai sta colpendo chiunque. Detto questo torniamo a noi, e diamo un’occhiata alle nuove uscite in ambito digitale.

Nel post Instagram la casa editrice precisa che tutte le uscite digitali saranno pubblicate ogni mese, salvo Bleach e Naruto che avranno una cadenza bimestrale, quindi ogni due mesi. In calce potete leggere la lista attualmente disponibile per i dispositivi digitali:

Bungo Stray Dogs 1

Bungo Stray Dogs 2

Bungo Stray Dogs 3

Bungo Stray Dogs 4

Deadman Wonderland 3

Deadman Wonderland 4

Konosuba! – This Wonderful World 4

Konosuba! – This Wonderful World 5

Konosuba! – This Wonderful World 6

Lovely Complex 1

Lovely Complex 2

Lovely Complex 3

Moriarty the Patriot 4

Moriarty the Patriot 5

Moriarty the Patriot 6

Naruto 5

Naruto 6

Naruto 7

Naruto 8

Trinity Seven 3

Trinity Seven 4

I titoli sono molto interessanti e come accennato possono essere acquistati tramite qualsiasi store digitali, come può essere il catalogo di Amazon e via discorrendo. Il prezzo fissato per i digitali è al momento di 2,99 euro.

A tal proposito abbiamo anche scritto un articolo al riguardo, dove analizziamo i motivi e le scelte delle case editrici nel puntare sempre di più sul digitale.

Fonte Instagram Planet Manga