Demon Slayer: da quale capitolo del manga dovrebbe iniziare la quarta stagione?

Come abbiamo riportato recentemente, la terza stagione animata di Demon Slayer si è conclusa la settimana scorsa. Ma l’episodio conclusivo ha annunciato subito la quarta stagione, attualmente già in produzione. Con il presente articolo però vogliamo specificare da dove riprendere la lettura del manga dopo la fine della terza stagione, per tutti gli appassionati che non vogliono aspettare l’uscita della quarta stagione. L’arco dei Forgiatori di Katana di Demon Slayer si è concluso con un’episodio speciale di oltre un’ora. Ma i fan delle avventure di Tanjiro sanno già che la quarta stagione adatterà gli eventi dell’arco dell’allenamento del Pilastro.

L’arco adattato da Ufotable nella terza stagione anime di Demon Slayer, nel manga si conclude con il capitolo 127. Sebbene ci sia del materiale aggiuntivo visto solo nella versione anime dell’arco, questo significa che i fan possono tuffarsi nel capitolo 128 con l’inizio dell’arco dell’addestramento da Pilastro. In questo modo tutti coloro che desiderano anche leggerlo solo dal manga, possono già scoprire quello che la quarta stagione di Demon Slayer adatterà. C’è un aspetto interessante seguire circa la prossima stagione. Il prossimo arco infatti è composto solo da nove capitoli in totale del manga che vanno dal 128 al 136.

Senza chiaramente rivelare troppo sul nuovo arco che Ufotable andrà ad adattare, possiamo dire in generale, per i fan che sceglieranno di aspettare la prossima stagione dell’anime, che entreranno in scena il resto dei Pilastri. Ora che Nezuko ha sbloccato la capacità di sopravvivere alla luce del sole, è diventata uno dei principali bersagli di Muzan Kibutsuji. Quindi tutti gli altri Pilastri devono essere pronti combattere contro Muzan stesso e le restanti Lune Crescenti.

Si tratterà quindi di un addestramento, che non dura molto nel manga. Dunque non è escluso che l’anime possa iniziare ad entrare nell’arco del Castello dell’Infinito, prima che la quarta stagione di Demon Slayer giunga al termine. Il prossimo arco in arrivo, presenterà un’importante battaglia che sancirà quella conclusiva di Demon Slayer in generale. E potenzialmente, questa fase, adattata sul piccolo schermo, potrebbe rappresentare il cliffhanger che proietterà poi i fan in un’eventuale quinta stagione della serie shonen.

