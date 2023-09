Bleach TYBW: l’anime riporta Yoruichi sul piccolo schermo

La seconda parte dell’anime di Bleach: La Guerra dei Mille Anni – Separazione si sta avvicinando alla fine, dopo essere tornata sul piccolo schermo quest’estate. E generalmente i momenti conclusivi di una serie introduce alcune sorprese e con il presente articolo vogliamo parlare proprio di questo.

Infatti l’adattamento anime ha finalmente riportato Yoruichi Shihouin dopo quasi un decennio di distanza! L’anime ha proseguito il suo percorso nell’arco finale del manga scritto e disegnato da Tite Kubo, Bleach. Già dalla prima parte dell’anime, i fan hanno potuto vedere molti dei momenti iconici presenti nel manga, sul piccolo schermo. Questo include il ritorno di personaggi che non sono entrati in azione dalla fine dell’anime, più di dieci anni fa.

Ma la seconda parte di Bleach: La Guerra dei Mille Anni, dopo aver sancito il ritorno di Ichigo, ha riportato in scena diversi personaggi e altri che invece dovevano ancora fare il loro debutto. Ciò include il preferito dai fan Yoruichi, che aveva svolto un’altra missione per Kisuke Urahara durante tutti i combattimenti tra i Mietitori di Anime e i Quincy. E attraverso questa missione, Yoruichi ritorna finalmente nell’anime con l’episodio più recente.

After 11 years Yoruichi has finally made her return in the anime! #BLEACH_anime pic.twitter.com/507qYpGQmb — Lee 🦋| Road to 30k arc | (@leeeebio) September 9, 2023

Come si può vedere dal contenuto riportato, l’episodio 22 della seconda parte della saga conclusiva di Bleach vede finalmente Yoruichi tornare nell’anime. In questo frangente Ichigo Kurosaki, Orihime Inoue e Chad Yasutora si preparano a dirigersi verso la regione del Re dell’Anima con l’aiuto di Urahara. Ed è in tale momento che Yoruichi fa il suo ritorno, recentemente impegnata in una missione di ricerca segreta. Urahara aveva notato delle distorsioni nel mondo umano prima dell’invasione dei Quincy della Soul Society. Così, aveva inviato Yoruichi a indagare e raccogliere informazioni.

Anche se non è ancora del tutto sicuro del motivo per cui stavano creando le distorsioni, questo ha rappresentato un passo importante per portare avanti il loro piano. E Urahara scopre di più su ciò che Yhwach e i Quincy stanno realmente cercando. E con Yoruichi di nuovo nell’anime, significa anche che i fan presto vedranno i suoi attesissimi combattimenti nei prossimi episodi dell’arco finale.

Fonte – Comicbook