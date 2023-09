Lupin III da come già sapevamo, avrà un live action tutto dedicato al personaggio di Jigen Daisuke, il pistolero romantico che ha ispirato moltissime generazioni di nuovi artisti e creato un’icona indelebile: ora è arrivato il suo momento di brillare grazie a un lavoro di Prime Video.

Come leggiamo su ANN il canale YouTube giapponese di Amazon ha condiviso un primo trailer ufficiale del film, successivamente al teaser trailer che aveva mostrato ben poco. Nel video possiamo ammirare anche altri personaggi e tutto sommato l’opera sembra davvero promettere bene.

Come annunciato in precedenza, Tetsuji Tamiyama (terzo da sinistra nell’immagine qui sopra) riprende il ruolo di Daisuke Jigen dal film live-action del 2014 Lupin III. Yōko Maki (quarta da sinistra) interpreta la nemica di Jigen, Adel, un’assassina che ha perso una gamba e la voce.

Kotoka Maki (seconda da sinistra) interpreta Oto, una giovane ragazza presa di mira dall’organizzazione di Adel. Masatoshi Nagase (quinto da sinistra) interpreta Takeshi Kawashima, un assassino e braccio destro di Adel che è orgoglioso delle sue capacità di mimesi e travestimento. Honami Satō (sesto da sinistra) interpreta Ruri, l’amante di Kawashima.

Mitsuko Kusabue (prima da sinistra) interpreta Chiharu Yaguchi, la migliore armaiola del mondo, il cui fatiscente negozio di riparazione di orologi funge da copertura per i suoi servizi.

Il film sarà distribuito il 13 ottobre su Prime Video e mostrerà Jigen alle prese con un problema con la sua fidata Combat Magnum. Così, per la prima volta dopo anni si reca in Giappone per cercare il più grande armaiolo del mondo (che, guarda caso, gestisce un negozio di orologi).

Yoshimasa Akamatsu (BD ~Akechi Tantei Jimusho, Corpse Party: Book of Shadows) ha scritto la sceneggiatura e Hajime Hashimoto (The Detective Is in the Bar franchise, AIBOU: Tokyo Detective Duo, Shimauma, Signal) è alla regia. Cosa ne pensate di questo interessante progetto?

