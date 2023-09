One Piece, la serie in live action ha perso il suo primato nella top 10 delle serie più viste su Netflix USA, successivamente alla pubblicazione di uno nuovo spettacolo di stand-up comedy: “Beautiful Dogs” di Shane Gillis. In altri Paesi resta ancora la serie più vista ma al momento in America ha perso il primato, anche perché siamo consapevoli di come in territorio USA amino questo genere di spettacoli.

La storia travagliata del comico ha reso probabilmente ancora più interessante “Beautiful Dogs”, visto che ha segnato una sorta di ritorno in scena per Gillis. Il comico era previsto per entrare nel Saturday Night Live nel 2019, ma fu licenziato ancora prima di entrare nello show per via di alcune battute e commenti razzisti altamente controversi: ora il suo ritorno ha spodestato One Piece dalla prima posizione sul Netflix americano.

Matt Owens e Steven Maeda sono gli showrunner principali e il creatore della serie manga originale di One Piece, Eiichiro Oda è stato il supervisore nella produzione, One Piece vede protagonista la squadra principale di Cappello di Paglia composta da Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy, Mackenyu nei panni di Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson nei panni di Usopp e Taz Skylar nei panni di Sanji.

One Piece: il live action “detronizzato” dal primo posto su Netflix USA

Questo nulla toglie al successo di One Piece Ovviamente, dato che in oltre 60 Paesi è ancora la prima in classifica, raggiungendo e battendo record stabiliti da Stranger Things e Mercoledì. Inoltre, dati alla mano, la prima stagione ha un totale di visualizzazioni di circa 140 milioni di ore viste e non serve dire che non sono dati di poco conto.

I primi 8 episodi hanno adattato quasi tutto l’arco narrativo dell’East Blue, rimanendo l’ultima parte per un’eventuale seconda stagione. Cosa ne pensate?

Fonte Comic Book