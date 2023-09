Il Ragazzo e L’Airone non sarà più l’ultimo film di Hayao Miyazaki!

Hayao Miyazaki è una delle figure più rappresentative dell’animazione giapponese ed è grazie a lui se tutti i fan possono godere di film incredibili e di successo. Tra quelli più famosi ricordiamo Il mio Vicino Totoro, La Città Incantata e Il Castello Errante di Howl, ma quest’anno MIyazaki è tornato con un nuovo film. Stiamo parlando de Il ragazzo e l’Airone, l’ultimo film d’animazione dello Studio Ghibli. Inizialmente presentato come l’ultimo film finale del leggendario regista Hayao Miyazaki, con il presente articolo vogliamo riportare un aggiornamento interessante.

Pare infatti che sia lo studio che il regista stiano cercando di tornare sui propri passi. Durante il Toronto International Film Festival di quest’anno, il vicepresidente dello Studio Ghibli ha affermato che alla fine il ritiro annunciato di Miyazaki, non sarà più correlato a Il Ragazzo e l’Airone.

Hayao Miyazaki ha diretto alcuni dei film più famosi nel mondo degli anime. Ha fondato lo Studio Ghibli, ma prima di questo, aveva lavorato per diverse case di produzione. Tra queste ricordiamo Toei Animation, Nippon Animation e Tokyo Movie Shinsha. Mentre lavorava alla Ghibli, Miyazaki è la mente dietro film come Il mio vicino Totoro, Kiki – Consegne a domicilio, La principessa Mononoke, La città incantata, Il castello errante di Howl e molti altri. Il regista attualmente ha attualmente 82 anni, e sembrava che Il Ragazzo e l’Airone sarebbe stato davvero il suo ultimo film.

Parlando con Eli Glasner al Toronto Film Festival di quest’anno, il vicepresidente dello Studio Ghibli Junichi Nishioka ha confermato che invece non sarà l’ultimo film di Miyazaki. Nishioka ha addirittura detto che il regista è tornato negli uffici dello Studio Ghibli con nuove idee per i film futuri. Tuttavia non ci sono informazioni precise in merito.

Per quanto riguarda Il Ragazzo e l’Airone, il lungometraggio ha già debuttato nei cinema giapponesi. Prima di ciò, Ghibli aveva deciso di non rilasciare alcuna campagna o trailer promozionale. Tuttavia di recente abbiamo riportato il primo teaser e anche il primo trailer ufficiale. Le vicende di questa pellicola ruotano attorno a un bambino di nome Mahito Maki. Guidato da un airone parlante, scopre nella sua nuova casa una torre abbandonata al cui interno si trova un mondo fantastico popolato da strane creature.

Fonte – Comicbook