Marvel’s Voices: Avengers celebrerà i Vendicatori

Nell’anno del 60° anniversario, così come già avvenuto per gli X-Men, gli Avengers saranno protagonisti di un’antologia Marvel’s Voices, in uscita a dicembre.

Prodotte dalla Marvel a partire dal 2020 e ispirate dall’omonimo podcast, le antologie Marvel’s Voices propongono storie brevi di autori noti e meno noti incentrate su tematiche legate alla rappresentazione e all’inclusione. Quest’anno hanno cambiato un po’ la struttura, rispetto alle varie uscite dedicate alle differenti minoranze etniche degli anni scorsi: per il Black History Month è stata realizzata un’antologia incentrata sul Wakanda e su Black Panther, e in seguito sono state prodotte Marvel’s Voices: Spider-Verse, Marvel’s Voices: X-Men e ora Marvel’s Voices: Avengers, che si sono affiancate alle tradizionali Women of Marvel e Marvel’s Voices: Pride.

Ecco cosa c’è in serbo per Marvel’s Voices Avengers:

Per 60 anni, gli Avengers hanno dimostrato più volte che, nonostante le nostre differenze, siamo più forti insieme che separati! Ora, seguite una squadra dei migliori creatori Marvel, da veterani a nuove reclute piene di potenziale, per quattro storie straordinarie che affrontano ideologie, identità e sfondi diversi attraverso la lente degli Eroi più potenti della Terra!

‘Marvel’s Voices: Avengers’ arrives this December! Captain America, Iron Man, Photon, and Ghost Rider star in a brand-new edition of the anthology series highlighting diverse and inclusive storytelling and creators: https://t.co/WesV4Efa6t pic.twitter.com/LSRnRFcvKN — Avengers (@Avengers) September 7, 2023

L’attore Utkarsh Ambudkar (Ghosts) e il disegnatore Tadam Gyadu ( SPIDER-MAN: INDIA ) si uniscono per uno struggente racconto di Iron Man che vede Tony utilizzare il proprio percorso personale per aiutare un supercriminale in difficoltà.

Due colonne portanti della Marvel, lo scrittore Robbie Thompson ( SILK ) e il disegnatore Sid Kotian ( STORM ), si uniscono per esplorare i valori americani che Capitan America ha sempre sostenuto, in un’emozionante resa dei conti con il suo arcinemico, Teschio Rosso!

Lo scrittore televisivo e conduttore di podcast Jason Concepcion e l’acclamato fumettista Moisés Hidalgo (Mighty Morphin Power Rangers) fanno entrambi il loro debutto alla Marvel Comics con il ritorno di Robbie Reyes, Ghost Rider ! Dopo il suo ruolo nel crossover AVENGERS ASSEMBLE , Robbie deve rimettere in moto l’Hell Charger per combattere una banda di demoni che sta predando la sua comunità.

E i talenti Marvel Justina Ireland (STAR WARS: SANA STARROS) e l’artista Karen Darboe (BLOODLINE: DAUGHTER OF BLADE) portano i lettori tra le stelle, dove Monica Rambeau, alias Photon, deve usare la sua esperienza e il suo addestramento unici per respingere una nuova minaccia cosmica.