Star Comics annuncia l’arrivo di Shaman King Zero

Star Comics ha annunciato direttamente sulla propria pagina facebook ufficiale l’arrivo di Shaman King Zero in tutte le fumetterie italiane. Infatti il prequel dell’eccezionale manga di Hiroyuki Takei sarà disponibile a partire dal 6 settembre. Coloro che sono interessati al primo volume possono inserirlo nella lista dei desideri direttamente dal sito ufficiale di Star Comics seguendo questo link. In alternativa lo si può preordinare da amazon cliccando qui.

Il prezzo del primo volume di Shaman King Zero sarà di 6,50€ ed è chiaramente imperdibile per tutti i fan del manga principale di Hiroyuki Takei. Tra le altre informazioni rilasciate da Star Comics, riportiamo anche che il prequel in questione sarà composto da due volumi in sovraccoperta.

Si tratta di è una serie manga giapponese scritta e disegnata da Hiroyuki Takei, serializzata su Jump X di Shueisha dal 2011 al 2014. Shaman King Zero è il prequel di una delle serie che ha fatto la storia del manga. Questo è ambientato in un mondo dove gli sciamani sono persone in grado di fare da tramite tra questo e l’altro mondo. Infatti in questo modo riescono a comunicare con gli spiriti della natura e le anime dei morti. Ogni cinquecento anni, questi singolari individui si affrontano nello Shaman Fight. Si tratta di una competizione che ha lo scopo di eleggere lo Shaman King, un essere dotato di un potere tale da poter cambiare il mondo.

Tra i personaggi principali della serie abbiamo Yoh, Ren, Horohoro, Lyserg i quali dopo la fine dello Shaman Fight sono diventati noti come guerrieri leggendari. E Shaman King Zero si impegna a raccontare cosa facessero e chi fossero prima di arrivare a uno status come del genere. I fan potranno leggere i capitoli “zero” delle loro avventure, e questo prequel è a tratti malinconico in quanto sottolinea le sofferenze e i dubbi che hanno dovuto affrontare prima di partecipare allo Shaman Fight.

Shaman King invece è stato serializzato sulla rivista settimanale Weekly Shōnen Jump, di Shūeisha, dal 30 giugno 1998 per poi concludersi il 30 agosto 2004.