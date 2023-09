Scott Pilgrim: svelati gli obiettivi dell’anime in arrivo su Netflix

Scott Pilgrim ha fatto il suo debutto come una serie di graphic novel, scritte da Bryan Lee O’Malley tra il 18 agosto 2004 e 20 luglio 2010, prima di diventare un film di successo nel 2010. Stiamo parlando di Scott Pilgrim vs. the World, diretto da Edgar Wright, che ora è pronto a tornare a lavorare sulla serie come produttore esecutivo del primo progetto anime di questa serie. Il titolo dell’anime sarà Scott Pilgrim Takes Off e debutterà su Netflix a novembre.

O’Malley, insieme a BenDavid Grabinski, ha recentemente parlato con il Los Angeles Times circa il ritorno del cast. Ma si sono concentrati soprattutto su quelli che saranno i loro obiettivi per la nuova serie. Si scopre che dovrebbe rimanere fedele alle graphic novel, con alcuni nuovi colpi di scena.

“Il nostro obiettivo era creare qualcosa che, per chi ama i libri o i film, sarebbe davvero sorprendente e si renderebbe conto che questa è la versione ideale di ciò che potremmo fare“, ha spiegato Grabinski. Il progetto anime potrebbe essere il primo approccio a Scott Pilgrim per chi non lo conosce oppure qualcos’altro per chi lo conosce molto bene. Dunque l’obiettivo è coinvolgere appassionati e non e fare in modo che sia divertente e coinvolgente per ogni tipo di pubblico. O’Malley ha poi appoggiato questa idea, con molta convinzione.

Tutti gli attori del live-action di Scott Pilgrim vs. the World torneranno come doppiatori dei propri personaggi in Scott Pilgrim Takes Off. Di seguito riportiamo un elenco dettagliato:

Michael Cera nel ruolo di Scott;

Mary Elizabeth Winstead doppierà Ramona;

Kieran Culkin darà la sua voce a Wallace Wells;

Anna Kendrick sarà Stacey Pilgrim;

Brie Larson nel ruolo di Envy Adams;

Alison Pill nel ruolo di Kim Pine;

Aubrey Plaza nel ruolo di Julie Powers;

Johnny Simmons nel ruolo del giovane Neil;

Mark Webber nei panni di Stephen Stills;

Ellen Wong nei panni di Knives Chau;

Satya Bhabha, Chris Evans, Brandon Routh, Jason Schwartzman e Mae Whitman interpreteranno gli ex malvagi di Ramona.

O’Malley ha anche parlato del cast, definendolo come una seconda famiglia, in quanto sono nate amicizie forgiate per tutta la vita. Infatti tutt’oggi esiste una e-mail di gruppo con l’intero cast, attiva dal 2010. È in questo modo che ha contattato tutti gli attori per condividere la notizia del progetto anime. Scott Pilgrim Takes Off debutterà su Netflix il 17 novembre.

