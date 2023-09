Dragon Ball: il mangaka di Dr. Gray-man parteciperà ai 40 anni del manga

Dragon Ball ha riscosso tantissimo successo in ogni angolo del mondo da quando ha debuttato su Weekly Shonen Jump nell’ormai lontano 1084. E in occasione di questo traguardo, Shiueisha ha annunciato qualche anno fa il progetto Dragon Ball Gallery, proprio per festeggiare i 40 anni del franchise. Questo progetto vede il coinvolgimento di altri mangaka, i quali si offrono per ridisegnare una cover dei volumi di Dragon Ball.

Annunciato e avviato nel 2021, questo progetto di celebrazioni non si è ancora concluso. Ad oggi, alcuni dei mangaka più talentuosi hanno preso parte ai festeggiamenti ridisegnando le cover del manga scritto e disegnato da Toriyama. E con il presente articolo riportiamo che il mangaka di D.Gray-man sta per partecipare al progetto.

Si scopre che Katsura Hoshino sarà il prossimo mangaka a unirsi a tutti gli altri che l’hanno fatto prima di lui. Ma al momento, non si sa quale cover sarà disegnata da Hoshino anche se lo scopriremo con il numero 11 di Saikyo Jump di questo mese.

Katsura Hoshino, mangaka of D.Gray-man, will be the next artist to participate in the DRAGON BALL Super Gallery Project in next month's Saikyo Jump Issue #11 2023. pic.twitter.com/BUmXDeG6le — Shonen Jump News (@WSJ_manga) August 30, 2023

Dopotutto, un elevato numero di mangaka ha già contribuito all’evento. Nel 2021, il Dragon Ball Super Gallery è iniziato con Masashi Kishimoto, il mangaka di Naruto. Nei mesi successivi, una serie di mangaka importanti come Kohei Horikoshi di My Hero Academia, Tite Kubo di Bleach, Tatsuki Fujimoto di Chainsaw Man e altri hanno preso parte dal progetto.

Katsura Hoshino è un mangaka molto famoso in Giappone e anche in Italia per aver scritto e disegnato D.Gray-man. Il suo debutto risale al 2004 inizialmente pubblicato su Weekly Shōnen Jump, per poi essere spostato sul mensile Jump Square dal 2009 al 2012. Ma infine la sua serializzazione prosegue su Jump SQ.Crown dal 2015 in poi.

Da aprile 2018 la serie riprende con regolarità la serializzazione, sempre con la nuova rivista Jump SQ. Rise, con l’uscita trimestrale dei capitoli. Ad oggi sono stati pubblicati 28 volumi e il manga è ancora in corso. In Italia il manga è pubblicato della Panini Comics sotto l’etichetta Planet Manga. Le vicende di questa serie sono ambientate in un’immaginaria Europa ottocentesca. Il protagonista, Allen Walker, è un giovane esorcista che sta per affrontare la lotta contro il Conte del Millennio, un’entità malvagia che mira alla distruzione del genere umano. Ma per farlo deve prima recarsi al quartier generale dell’Ordine Oscuro, ed essere riconosciuto ufficialmente come esorcista.

