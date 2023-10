Con l’annuncio della seconda stagione Netflix sembra aver sdoganato con One Piece quella maledizione sviluppata con i live action, confezionando una serie TV davvero degna di nota. Uno dei punti di forza è stato sicuramente lo showrunner Matt Owens, che in simbiosi con Oda ha creato un prodotto davvero valido, e a quanto pare destinato anche a durare nel tempo.

Tra le varie discussioni si è spesso parlato delle potenziali stagioni che potrebbe avere questo live action e molti produttori e showrunner hanno confermato apertamente di poter arrivare addirittura a 12. Come leggiamo su Comic Book di recente è stato chiesto un pensiero in merito proprio a Matt Owens.

“Voglio continuare fino a quanto è possibile con questa serie, visto anche il materiale originale a disposizione per l’adattamento. Mentre scrivo e penso alle prossime stagioni, ho davvero tanto in mente e l’idea che il materiale di partenza sia così vasto mi dà sempre un nuovo stimolo e continuerà fino a quando non avrà altro da raccontare”.

Come ben sappiamo One Piece è un’opera davvero longeva e come accennato da uno degli showrunner il materiale da adattare è davvero tanto e sarà interessante vedere l’evoluzione di quest’ultimo con il medium televisivo. Owens ha sempre detto che con un background così ampio può sbizzarrirsi come vuole, utilizzando delle cose future anche nelle prime stagioni della serie, inserendo delle sorprese e congetture per il pubblico nuovo.

One Piece: Matt Owens vuole continuare la sua cavalcata con il live action

Anche se gli scioperi di attori e sceneggiatori sono ancora in atto, Owens ha confermato di avere delle bozze di sceneggiatura per quanto riguarda la prossima stagione, anche se al momento non è presente ancora nulla di concreto. Lo show è destinato a continuare per anni e chissà fino a dove arriverà con le saghe serializzate da Oda.

