L’Attacco dei Giganti: svelato il trailer ufficiale del finale dell’anime

Il gran finale de L’Attacco dei Giganti segnerà il ritorno, per l’ultima volta, della serie anime della serie il 4 novembre. Lo studio di animazione MAPPA permetterà a tutti i fan della serie di Hajime Isayama di assistere alla battaglia finale tra l’armata ricognitiva rimasta ed Eren Jaeger.

Coloro che hanno letto il manga sanno che questo combattimento sarà il più grande e brutale nella storia della serie. Fortunatamente manca davvero poco al 4 novembre ma con il presente articolo vogliamo riportare il trailer ufficiale del gran finale della serie.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina X dell’insider AoTWiki. Di seguito il contenuto:

【Official Main Trailer】 Attack on Titan Final Season Part 3 (Part 2)

Nonostante gli ultimi personaggi rimasti siano riusciti a raggiungere Eren Jaeger, il conflitto è lungi dall’essere finito. Ora che Eren ha il potere del Gigante Fondatore, non ha solo il controllo della marcia dei Colossali, ma ha una serie di poteri mai visti prima. Grazie ai legami con Ymir, il giovane Jaeger può comunicare con tutti gli altri membri della sua razza ed è anche in possesso di tutti i poteri dei Giganti. Nonostante l’armata ricognitiva abbia ora il supporto anche di personaggi del calibro di Reiner e del suo gigante Corazzato, Annie e il suo gigante femmina e Pieck, avranno dinanzi a sé una dura battaglia da vincere.

Con l’ultimo trailer dell’anime del L’Attacco dei Giganti permette di capire come si svolgerà il combattimento finale. Scopriremo se anche nel piccolo schermo il finale della serie genererà controversie e critica come è accaduto dopo la fine del manga. Al momento non possiamo però saperlo dato che molti fan si chiedono se verranno apportate delle modifiche o meno.

E anche se il manga si è concluso e Isayama ha ripetutamente detto che non sarebbe tornato a disegnare, l’anno prossimo, il mangaka in persona pubblicherà un nuovo art book che rivisiterà il manga di. La nuova pubblicazione includerà anche una nuova storia, i cui dettagli, al momento, rimangono un mistero. Isayama però non ha mai vacillato nel dire che non ci soni piani per un sequel del franchise, ma nonostante questo sarà interessante vedere cosa comporterà il racconto in arrivo il 30 aprile dell’anno prossimo.