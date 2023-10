One Piece: svelato il nuovo logo per i 25 anni dell’anime

One Piece è in assoluto una delle serie manga e anime più famose e amate di sempre in tutto il mondo. E con il presente articolo vogliamo riportare che in occasione del 25° anniversario dell’anime, Toei Animation ha rivelato il nuovo logo per l’occasione.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di Toei, che lo rivela in un breve video. Quest’ultimo anticipa che il 2024 sarà il 25° anniversario della serie anime di One Piece e alla fine si può vedere il nuovo logo. Questo è caratterizzato da una scena iconica, ossia il momento in cui Rufy riceve da Shanks il cappello di Paglia.

2024 will be the 25th anniversary of the anime series ONE PIECE! Here's the special logo made for the anniversary! Stay tuned for what's happening next year! #ONEPIECE #OP25th pic.twitter.com/OVGY3cJjGT — Toei Animation (@ToeiAnimation) October 23, 2023

One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, che ha debuttato sulle pagina di Weekly Shonen Jump nel 1997. Il manga narra le avventure di Monkey D. Luffy, che sogna di diventare il re dei pirati. Per farlo dovrà trovare il misterioso e ambito tesoro, ossia il One Piece. Da allora è diventato il manga più venduto e popolare al mondo e al momento si trova nel suo arco narrativo finale.

Per quanto riguarda l’anime, non capita sempre di portare avanti la serie televisiva di pari passo con il manga. Prodotto da Toei Animation, l’anime di One Piece è andato in onda per la prima volta nell’ottobre 1999. La prima stagione è durata 61 episodi e si è conclusa nel marzo 2001. E da allora è ancora in corso e gli oltre 1000 episodi sono raccolti in 20 stagioni. Quindi per celebrare il 25° anniversario dell’anime, è stato annunciato che il canale YouTube di One Piece trasmetterà l’anime in streaming ininterrottamente per un anno. Ciò significa che i fan, sia vecchi che nuovi, possono guardare la serie gratuitamente. Il canale avvierà lo streaming dell’anime domenica 29 ottobre.

Quest’anno, inoltre, la serie shonen ha riscosso un altro importante successo con la prima stagione dell’adattamento live-action. Rilasciato il 31 agosto su Netflix, One Piece ha dato una svolta definitiva e inaspettata all’opinione generale dei live-action, considerati deludenti e scadenti. Probabilmente il motivo di questo successo globale è stata la presenza e supervisione di Eiichiro Oda, ma ad ogni modo, il mangaka stesso ha qualche mese fa annunciato la conferma della seconda stagione del live-action.

Fonte – CBR