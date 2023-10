Jujutsu Kaisen: il titolo del nuovo capitolo nasconde un colpo di scena per Gojo?

Jujutsu Kaisen è uno dei manga shonen che riesce a intrattenere i fan in ogni situazione, che si tratti di un momento delicato o un momento più lento. Ma negli ultimi capitoli le vicende della serie shonen nata dalla mente di Gege Akutami hanno alzato decisamente il livello di attenzione da parte dei fan. Questo perché lo scontro tra Satoru Gojo e Sukuna ha visto un vincitore, ma anche un caduto. E quest’ultimo sarebbe Gojo, che non ha potuto nulla contro la maledizione. Tutti sanno che Gojo ha perso la vita in maniera totalmente inaspettata, quasi clamorosa, ma con il presente articolo vogliamo riportare che una teoria suggerirebbe il potenziale ritorno dello stregone nel manga.

Chiaramente tutto quello che seguirà da questo punto in poi dell’articolo non ha nulla di ufficiale, e potrebbe contenere degli spoiler.

La teoria che stiamo per riportare arriva dal profilo X di JJK_Mya, che ha condiviso una piccola teoria sul manga. Jujutsu Kaisen ha pubblicato il suo ultimo capitolo e questo si intitole “Stupido sopravvissuto“. Inevitabilmente questo ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno subito collegato Jujutsu Kaisen a Bobobo-bo Bo-bobo.

Infatti si tratta di un manga cult in Giappone e la stravagante serie ha una famosa sigla chiamata “Stupid Survivor”. Potrebbe essere una coincidenza ovviamente, ma la teoria suggerire qualcosa riguardo al nome. Stupid Survivor potrebbe riferirsi a Gojo in futuro, e questo perché Bobobo-bo Bo-bobo è riuscito a far rivivere uno dei suoi protagonisti dopo un colpo fatale. Per essere precisi, stiamo parlando di un personaggio del manga Bobobo-bo Bo-bobo di nome Tennosuke. Questo era morto in modo molto simile a Gojo, ma alla fine è tornato tra i vivi.

Naturalmente, questa teoria relativa al destino di Gojo ha diviso i fan. Infatti c’è un numero di lettori che desiderano disperatamente il ritorno di Gojo, ma ce ne sono altrettanti contrari a questo sviluppo. Non si può negare la popolarità di Gojo, ma è così forte che la sua nascita ha letteralmente avuto un impatto sull’universo. La sua morte dà agli altri personaggi di Jujutsu Kaisen la possibilità di guadagnare più spazio e attenzione. Quello che è certo è che si sentirà la mancanza di questo personaggio tanto forte quanto bizzarro.

Fonte – Comicbook