L’ultima puntata di Jujutsu Kaisen ha mostrato alcuni combattimenti molto interessanti e come se non bastasse ha messo anche in risalto l’incredibile potenza di Gojo, entrando così nel pieno dell’arco narrativo dell’incidente di Shibuya. Come spesso accade l’autore del manga Gege Akutami risponde e commenta la puntata settimanale, come leggiamo anche su Comic Book.

Come discusso ampiamente anche sul nostro sito, l’ultimo episodio dell’anime ha rivelato un plot twist molto interessante, mettendo Geto nuovamente davanti a Gojo, nonostante la sua morte all’interno del lungometraggio anime Jujutsu Kaisen 0. Da come potete intuire parliamo di un momento molto interessante e a quanto pare MAPPA ha saputo gestirlo alla grande come sempre.

Purtroppo il piano di “Suguru Geto” ha avuto il suo complimento e neanche Gojo è riuscito a fermarlo. Come accennato Akutami ha espresso anche un suo parere in merito, che a quanto pare ha apprezzato nuovamente: “Grazie per questo nono episodio! Gojo era anche più forte e spaventoso che nel manga. Jogo quando è uscito dal fumo e il suo braccio è ricresciuto: in quel momento mi sono davvero divertito.”

Jujutsu Kaisen 2×09: Gege Akutami commento la scioccante puntata

Come vedete il post è stato scritto e pubblicato dal profilo ufficiale e da come postato in alto non ci sono sketch ad accompagnare il messaggio. Detto questo l’anime ha ormai raggiunto un livello incredibile e MAPPA sta donando il giusto smalto al tutto, rendendolo forse anche meglio della controparte manga, come spesso accade da qualche anno a questa parte.

Oltre il lato tecnico la puntata è stata scioccante anche per via della rivelazione e della presenza di Geto, un ex-amico di Gojo passato poi al lato oscuro. Da come immaginiamo Geto deve quindi essere solamente un contenitore per una Maledizione, sempre come vediamo all’interno della nuova puntata dell’anime, che ha immerso completamente lo spettatore all’interno di questo nuovo adattamento dell’arco narrativo di Shibuya.

Fonte Comic Book