L’arco narrativo dell’incidente di Shibuya è forse uno dei migliori di tutto il franchise di Jujutsu Kaisen e per questo MAPPA deve dare il massimo per adattarlo nel migliore dei modi. Nell’ultima puntata caricata anche su Crunchyroll abbiamo visto alcuni scontri già memorabili con al centro Itadori e ovviamente Gojo, lo stregone supremo.

Il velo calato su Shibuya è volto ad imprigionare proprio il potente stregone, tramite un piano messo in atto dalle temibili Maledizioni. Fin dalla sua apparizione nell’episodio 8, anche nella nuova puntata Gojo mostra tutte le sue abilità facendo a pezzi i nemici, cominciando a decimarli come se fossero niente: d’altro canto non potrebbe essere così facile sventare un piano del genere e proprio qui assistiamo a un plot twist clamoroso.

Successivamente a una illusoria vittoria Gojo si ritrova davanti Geto, che come ben sappiamo vuole imprigionare il suo nemico: tutto il tempo che si concede per concludere tale missione è un minuto. Questo è tutto il tempo di cui Suguru Geto ha detto a Jogo di aver bisogno per gestire Gojo.

Usando il “Regno della prigione” il villain di Jujutsu Kaisen ha lanciato gravi minacce all’insegnante di Yuji a Shibuya per ottenere il tempo necessario a far funzionare la tecnica. Non potendo togliere la vita a Gojo, Geto ha utilizzato questo potere maledetto per rinchiudere il maestro stregone, dando vita a una riunione tra ex-amici, rivelando anche il contenuto all’interno della sua testa completamente inaspettato.

Jujutsu Kaisen 2×09: svelato uno dei colpi di scena più intensi dell’arco di Shibuya (SPOILER)

Una volta aperto e mostrato il cervello Gojo capisce che la persona che ha davanti non è il suo amico del passato, ma sostanzialmente una Maledizione che appunto “ha preso in prestito” il corpo di Geto per i suoi loschi affari e obiettivi. Un colpo di scena spettacolare visivamente e importante per la trama, che darà il via a una serie di eventi catastrofici e drammatici.

