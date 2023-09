La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è entrata ufficialmente all’interno dell’arco narrativo con al centro l’incidente della stazione di Shibuya, dove all’interno si svolgeranno degli scontri davvero memorabili. Tale saga era una delle più attese dai lettori del manga, vista l’intensità dei combattimenti presenti al suo interno, senza dimenticare alcuni risvolti della trama.

Come leggiamo su Comic Book è stato condiviso da poco un nuovo promo della prossima puntata, per la precisione la nona e proprio per questo possiamo analizzare nel dettaglio i prossimi eventi di questo arco narrativo. Da come accennato questa nuova saga è entrata nel vivo ma i nuovi scontri stanno ancora prendendo forma.

Jogo, Hanami e Choso hanno fatto la loro mossa contro Satoru Gojo, e questo rende ogni nuovo episodio ancora più intrigante, dato che Suguru Geto ha in mente un piano subdolo e inquietante per lo stregone più forte e pericoloso del mondo di Jujutsu Kaisen.

Non sappiamo ancora quale sia con precisione questo piano ed a cosa porteranno queste nuove mosse, ma come anticipato il tutto sta prendendo forma. L’episodio 9 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen si intitola “Shibuya Incident – Gate, Open” e sarà trasmesso in anteprima giovedì 21 settembre in Giappone prima di essere trasmesso in esclusiva su Crunchyroll poco dopo.

Jujutsu Kaisen 2×09: cosa succederà nella prossima puntata dell’anime?

I nuovi scontri sono dietro l’angolo e come anticipato il piano dei villain di questo arco narrativo sta prendendo forma: riusciranno a portarlo al termine? L’arco narrativo in questione è senza dubbio uno dei migliori del manga e MAPPA sta facendo del suo meglio per portarlo animato sul piccolo schermo al meglio delle possibilità.

Dopo una pausa di qualche settimana Jujutsu Kaisen è tornato alla grande e potrebbe senza dubbio sorprendere il pubblico che ancora non conosce le vicende concerni all’incidente della stazione di Shibuya.

