Jujutsu Kaisen: l’anime rivela i poteri di Choso

La seconda stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen ha dato il via all’atteso arco dell’incidente di Shibuya e l’ultimo episodio ha mostrato il primo vero combattimento di questo arco narrativo. E in questa fase dell’anime, i fan hanno potuto dare un’occhiata ai sanguinosi poteri di manipolazione di Choso.

Choso ha debuttato per la prima volta nell’anime di Jujutsu Kaisen nella prima stagione come uno dei Grembi Dipinti della Morte che Mahito e Geto avevano scoperto durante il caos dell’arco dell’evento di buona volontà di Kyoto. E mentre l’anime aveva mostrato due dei fratelli del Grembo Dipinto della Morte fare la loro mossa contro Yuji Itadori e Nobara Kugisaki, Choso non era intervenuto.

La seconda stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen ha ufficialmente dato inizio all’arco narrativo dell’incidente di Shibuya con l’episodio 8. E il primo combattimento di questo arco ha visto Satoru Gojo combattere contro Choso, Jogo e Hanami. In questa occasione i fan hanno potuto vedere la tecnica maledetta di manipolazione del sangue di Choso in azione.

L’episodio 8 di Jujutsu Kaisen vede Jogo, Hanami e Choso sfruttare le persone intrappolate nella stazione di Shibuya per limitare l’uso da parte di Gojo dei suoi poteri della Tecnica Maledetta. Senza preoccuparsi di nessuna delle persone coinvolte nel fuoco incrociato delle rispettive tecniche, Choso inizia il combattimento lanciando un sanguinoso colpo, diretto a Gojo. È solo un assaggio delle sue abilità, per questo vedremo molto di più di questa tecnica sanguinosa con il prosieguo degli episodi.

Questo è solo l’inizio della violenza che si vedrà negli episodi successivi della seconda stagione di Jujutsu Kaisen. E anche Yuji è attualmente coinvolto nella sua stessa lotta. Gojo e Yuji sono solo due dei combattenti che vedremo in azione. Quindi ora è il momento migliore per restare al passo con l’anime del franchise shonen nato dalla mente di Gege Akutami. La seconda stagione dell’adattamento anime prodotto dallo studio di animazione MAPPA, andrà in onda fino alla fine dell’estate. Uno degli aspetti di cui abbiamo parlato recentemente, era lo scontro di Yuji contro la maledizione cavalletta. Di fatto, nonostante MAPPA abbia sempre offerto animazioni sbalorditive, in questa situazione ha deluso i fan.

Fonte – Comicbook