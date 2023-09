Gli appassionati di serie anime sono tantissimi e in ogni parte del mondo. Ognuno di noi è cresciuto con una o più serie anime che ricorderà con un certo trasporto, che lo ha accompagnato per tutta l’infanzia. Stiamo parlando di quelle serie che hanno segnato la crescita di ognuno di noi e che se riguardati in età adulta susciterebbero un senso di nostalgia comprensibile. Infatti con la presente discussione l’obiettivo sarà quello di individuare e analizzare i 5 anime nostalgici da guardare da adulti. Il tipo di attenzione sarebbe diverso sicuramente, in quanto durante l’infanzia o l’adolescenza lo stupore primeggiava su qualsiasi cosa, mentre in età adulta si ha una visione più critica e meno ingenua. Ma i ricordi affiorerebbero inevitabilmente.

I 5 anime nostalgici da guardare da adulti

5) SLAM DUNK

Slam Dunk è tutt’ora una delle serie shonen incentrate sullo sport più famose e amate in tutto il mondo. L’adattamento anime si basato sul manga scritto e disegnato da Takehiko Inoue, serializzato dal 1990 al 1996. Una serie anime, composta da 101 episodi, è stata prodotta da Toei Animation e diretta da Nobutaka Nishizawa. Ha debuttato in Giappone per la prima nel 1993 per poi concludersi nel 1996. L’anime segue fedelmente la trama del manga escludendo però il campionato nazionale interscolastico che funge da epilogo alle vicende. Gli spettatori adulti apprezzeranno sicuramente l’adattamento di questo anime sportivo, poiché altamente emotivo, e in grado di tirare fuori ogni momento di drammaticità possibile dall’azione in campo. Inoltre, Hanamichi Sakuragi, il personaggio principale, presenta un arco narrativo avvincente e comprensibile, che cattura la difficoltà del processo di cambiamento, ma che ad ogni modo avviene anche inaspettatamente, dando spazio alla natura confusa dell’adolescenza.

4) FULLMETAL ALCHEMIST

Fullmetal Alchemist è una delle serie shonen di maggior successo di Square Enix per numeri di vendita e di copie in circolazione. Dal successo riscosso, la serie ha ricevuto due adattamenti anime e quello più amato in assoluto è Brotherhood. Il motivo è legato al fatto che è l’unico ad adattare gli eventi del manga, quindi risulta sempre facile da rivedere grazie alla sua storia fantastica, ai personaggi adorabili e al ritmo serrato. Ma riguardare da adulto Fullmetal Alchemist : Brotherhood può essere una delle cose più affascinanti da fare. Potrebbe essere più facile comprendere il modo in cui la serie gestisce il dolore e il rimorso, mostrando come questi possono divorare un personaggio e indurlo a riconsiderare tutto se stesso. Il viaggio di Edward e Alphonse è molto più commovente dopo che si riesce entrare in contatto con il dolore dei personaggi, che finiscono per diventare molto più comprensibili e riconoscibili.

3) KEN IL GUERRIERO

Non c’è nessun appassionato di anime che non conosca Ken il Guerriero. L’anime prodotto da Toei Animation, adatta gli eventi del protagonista Kenshiro, il successore di un’antica arte marziale assassina chiamata Sacra Scuola di Hokuto, che gli dà la capacità di uccidere i suoi avversari colpendo i loro punti vitali segreti e provocandone la morte per esplosione interna. Lo scopo delle sue azioni è di debellare ogni predone, banda armata, e i signori della guerra che minacciano la vita degli indifesi. Ogni adulto degli anni correnti, era un ragazzino che verso la fine degli anni 80 ha visto questa incredibile storia.

2) MONSTER

Monster è una delle serie più famose scritte e disegnate dal mangaka Naoki Urasawa. È il successo riscosso dal manga ha poi portato all’adattamento anime, prodotto da Madhouse e trasmesso da aprile 2004 a settembre 2005. L’anime del franchise seinen è uno dei pochi che sembra migliorare ogni volta che lo si riguarda. Infatti si tratta di una serie da riguardare quasi obbligatoriamente, in modo da poter essere testimoni a quanto magistralmente viene gestita la trama e come tutti i pezzi vanno al loro posto. Ci sono molti dettagli cruciali della trama che vengono anticipati e accennati prima che diventino rilevanti per la storia. Riguardare Monster da adulti, portare a percepire il dilemma morale al centro di Monster in modo ancora più avvincente lasciando il pubblico a chiedersi quale sia la via moralmente corretta e cosa farebbero gli altri in una situazione del genere.

1) IL MIO VICINO TOTORO

Si tratta di un film d’animazione del 1988 scritto e diretto da Hayao Miyazaki e prodotto dallo Studio Ghibli e. Riguardare questo lungometraggio non può che suscitare una forte nostalgia della prima visione. Assistere alle storie di Ghibli è sempre un viaggio incredibile che coinvolge ed emoziona in modo indelebile. La storia si incentra sulla vita di due giovani sorelle, Satsuki e Mei, che si trasferiscono insieme al padre in un paesino di campagna per andare a vivere più vicini alla madre delle bambine, ricoverata in ospedale. Le sorelle fanno la conoscenza di esseri soprannaturali, tra cui Totoro, e maturano, imparando il rispetto per la natura. Il film ha vinto l’Animage Anime Grand Prix nel 1988, mentre l’anno seguente si è aggiudicato il premio nella categoria miglior film al Mainichi Film Concours.