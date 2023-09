Con la nuova puntata Jujutsu Kaisen ha mosso i primi passi verso l’inizio dell’arco narrativo riguardante l’incidente di Shibuya, chiudendo l’episodio proprio durante il tragico incidente provocato di proposito dalle Maledizioni intente a sigillare Gojo, lo stregone più potente della storia. Quindi la puntata sette è stato un tramite definitivo al passaggio di questa nuova saga, cominciato con il cliffhanger viste nella 2×07 disponibile su Crunchyroll.

Come accennato anche durante gli scorsi articoli anche se l’arco di Shibuya aveva mosso i primi passi, l’incidente che avrebbe dato il via al tutto non era stato ancora mostrato, ma con il colpo di scena dell’ultima puntata ne abbiamo avuto un assaggio abbastanza crudo. La violenza di questo arco è spropositata e lo vedremo maggiormente nella puntata 8.

Dopo l’attuazione del piano da parte delle Maledizioni, Gojo appare all’interno della città per dare inizio agli scontri più spettacolari della storia, anche se come accennato dovremo attendere ancora qualche giorno prima di visionare effettivamente l’inizio di questa nuova saga.

Jujutsu Kaisen 2×07: il cliffhanger da ufficialmente inizio al nuovo arco narrativo

OCTOBER 31ST, 2018 8:31 P.M.

SATORU GOJO ARRIVES pic.twitter.com/OuppdAKPAy — abbie ★ (@biyuuji) September 7, 2023

Come vedete in alto la clip mostra l’arrivo di Gojo sul posto di combattimento, pronto a salvare chiunque stia per essere minacciato dalle Maledizioni. Oltre questo la puntata precedente ha mostrato un bellissimo combattimento tra Mahito con Mechamaru, citando in maniera spettacolare Evangelion, il capolavoro anime diretto da Anno.

Uno degli archi più apprezzati del manga ha ufficialmente avuto inizio con il cliffhanger dello scorso episodio, quindi siamo entrati ufficialmente nel vivo dell’incidente avvenuto il 31 ottobre del 2018 a Shibuya appunto, dove quest’ultima viene “serrata” da un velo magico per tentare di attirare Gojo e sigillarlo per sempre.

Sono passati anni da quanto Gege Akutami ha serializzato questi capitoli, ma come accennato ora possiamo vederli finalmente animati per gioia di tutti gli appassionati. Voi cosa ne pensate della seconda stagione?

Fonte Comic Book