L’Attacco dei Giganti: data ufficiale della terza parte del finale dell’anime

Finalmente ci siamo. L’Attacco dei Giganti sta per tornare sul piccolo schermo per la terza parte della stagione finale dell’anime. La quarta stagione infatti è suddivisa in due parti e la prima ha debuttato a marzo di quest’anno come un episodio speciale di un’ora. E con il presente articolo vogliamo riportare che la seconda parte della quarta e ultima stagione anime de L’Attacco dei Giganti debutterà quest’anno il 4 novembre.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider AoTWiki. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

【BREAKING NEWS】 Attack on Titan The Final Season Part 3 (Part 2) scheduled for November 4th release. pic.twitter.com/UTCKDzxBLK — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) September 11, 2023

Come si può leggere dal contenuto, ora tutti i fan possono far partire il conto alla rovescia per poter finalmente assistere alla conclusione definitiva delle vicende di Eren Jaeger. La prima parte della quarta stagione, rilasciata su Crunchyroll a marzo, ha mostrato la crudeltà di Eren e la sua determinazione a portare a termine il suo obiettivo. Dopo aver risvegliato e scatenato la marcia dei colossali su Marley, MAPPA ha adattato alla perfezione una delle scene più strazianti di sempre.

Stiamo parlando della morte di Ramzi, salvato una volta da Eren in persona per essere stato scoperto in un tentativo di furto. Nonostante il protagonista della serie l’avesse salvato, era già perfettamente consapevole che sarebbe morto e per questo gli aveva chiesto scusa in lacrime. Quindi le emozioni sono sempre fortissime ne L’Attacco dei Giganti, e i momenti finali di Hange non fanno che confermarlo. Il 14° Comandante dell’Armata Ricognitiva, nominata da Erwin Smith prima della sua morte, si era lanciata contro la marcia in modo da far guadagnare tempo ai suoi compagni e potersi mettere in salvo.

Ma la parte finale della quarta stagione dell’anime metterà tutti i fan davanti alla scena finale, che ha provocato tantissime critiche da parte dei fan. Basti pensare che il mangaka, Hajime Isayama ha sentito il bisogno di scusarsi pubblicamente con il pubblico per il finale che ha disegnato. Recentemente ha anche confessato che avrebbe cambiato qualcosa nel manga. Inoltre ha riconfermato che non ha intenzione di tornare a disegnare, anche se avrebbe già in mente una storia su Levi.